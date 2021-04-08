反擊北京疫苗外交！台灣與「多國合作」獲協助　外交部證實

▲外交部長吳釗燮表示，中方施壓以後，印度已經介入，向巴拉圭提供新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳美依／編譯

《路透社》報導，中國以自產疫苗利誘巴拉圭與台灣斷交，但台灣與其他民主國家合作，取得新冠疫苗。我國外交部長吳釗燮也於7日表示，北京施壓後，印度介入協助，並向巴拉圭提供10億劑該國研發的Covaxin疫苗。

吳釗燮提到，北京在巴拉圭「非常積極地」向大眾表示，如果巴國與台斷交，將可獲得上百萬劑中國疫苗，此舉促使台灣伸出援手，「在過去幾周，我們已與志趣相投的國家展開談話，包括日本、美國、印度等等。幸運的是，印度有能力向巴拉圭提供一些Covaxin疫苗。」

吳釗燮表示，台灣在中南美洲有5個邦交國，但中國卻在此地區透過疫苗外交「秀肌肉」，「如果你們看看這些接受中國疫苗的國家，不論是巴西、智利或薩爾瓦多，我認為，都對我們的外交盟友有著很大影響」。他指出，美國、印度如今皆願伸出援手，這是一項重要趨勢，且「將減輕許多國家的壓力」。

美國、印度、日本與澳洲簽訂一項10億劑疫苗提供計畫，試圖反制中國。新德里當局證實，3月26日已將10萬劑Covaxin運往巴拉圭，作為印度政府贈送的禮物。但是，中國否認使用疫苗利誘巴拉圭。

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

