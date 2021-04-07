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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

合約曝光！台鐵2年前就核可設置邊坡防護　洪孟楷轟：不當一回事才釀悲劇

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 運安會主委楊宏智 國民黨團 洪孟楷 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷拿出兩年前台鐵工程的細部設計圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，交通部長林佳龍7日赴立法院交通委員會專案報告並備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時拿出兩年前的工程細部設計圖，內容指出應確實設置安全防護措施，且台鐵公務處、營造公司都有簽章，顯然「大家都不當一回事」，才釀成悲劇。

洪孟楷拿出此次工程的細部設計圖，認為交通部、營造公司及相關人員在此次意外中有非常大的責任，工程應該依照細部設計圖來施作，且台鐵局工務處、營造公司、專案管理等單位都有簽章。其設計規範的第13點明定，承包商於施工期間，應維持東、西正線之通行，並確實設置安全防護措施，經工程司核可，以避免模板、碎片、混凝土塊及其他任何雜物掉至軌道，而影響人及行車安全。

洪孟楷表示，從細部設計圖顯示早在兩年前工程發包時，就示警此工程地段會有模板、混凝土等異物掉落軌道的安全疑慮，所以要求設置防護措施，以維持軌道通行，但現場卻沒有任何安全維護措施，承包商當然要負最大責任，但設計、監造商也沒有盡督導之責，「交通部編列安全防護預算，為何明明有這項預算，卻放任工地沒做安全維護措施？」直呼「就是大家都不當一回事，才會發生今天這個悲劇！」

此外，洪孟楷質疑，鐵路六年改善計畫只編列10億，邊坡預警系統卻只有25處，根本不夠，林佳龍則說，目前25處預警系統是針對邊坡、落石採取工程或其他防護手段，新增的會再增加經費，「有檢討必要」。

▼藍委爆：交通部「有編預算」卻沒做邊坡防護措施。（圖／洪孟楷辦公室提供）

▲▼藍委爆：交通部「有編預算」卻沒做邊坡防護措施。（圖／洪孟楷辦公室提供）

▲▼藍委爆：交通部「有編預算」卻沒做邊坡防護措施。（圖／洪孟楷辦公室提供）

▲▼藍委爆：交通部「有編預算」卻沒做邊坡防護措施。（圖／洪孟楷辦公室提供）

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