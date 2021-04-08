大陸施壓巴拉圭「斷交給疫苗」　吳釗燮：以疫苗優勢實施政治壓力

記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮日前表示，在中國向南美洲國家施壓只要「與台灣斷交就給疫苗」後，台灣便與其他民主國家合作，最後在印度的幫忙下，成功讓台灣的外交盟友巴拉圭獲得了疫苗。對此，吳釗燮8日受訪時表示，在這個當頭中國的這些做法，「就是在疫苗上的優勢，實施政治上的壓力」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮以「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」為題進行報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪時表示，國際機制COVAX的分發速度比較慢、程序比較攏長，也讓台灣有些邦交國因為缺乏疫苗，引起社會、政治上的爭議，作為邦交國，台灣當然必須要想辦法加以協助。

吳釗燮指出，台灣向美國、日本等理念相近的國家，探詢能夠協助的能力及意願，也很巧地透過這些好朋友的協助，印度有能力提供一些疫苗給巴拉圭，前幾天印度的疫苗也獲得墨西哥的認證，讓提供給巴拉圭的疫苗可以開始施打，也解決巴拉圭的燃眉之急。

吳釗燮說，外交部也會看其他邦交國的狀況，如果有需要協助，同樣會透過理念相近的國家，不管是美國、日本，或者其他有能力的國家，都會提供相關疫苗給邦交國。

有關中國大陸向南美洲國家施壓，只要與台灣斷交就給疫苗，吳釗燮則說，這部分在巴拉圭當地的媒體報導很多，當地在社會、政治上的發展國人都看到了，也因為中國在南美洲各地使用疫苗外交攻勢，也引起有些邦交國認為，「如果缺乏疫苗，對他們防疫是很大的壓力」。

吳釗燮認為，在這個當頭中國的這些做法，就是在疫苗上的優勢，實施政治上的壓力，而在日前結束的「四方安全對話」（Quad）高峰會就有決議，四個國家要聯合起來，針對疫苗協助其他國家，這就是這個決議的其中一部分。

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