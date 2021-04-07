　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

▲▼民進黨主席蔡英文於中常會前針對香港議題發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌釀50死，逾200人受傷，是台灣40年來死傷最嚴重鐵路交通事故。對此，身兼民進黨主席的總統蔡英文7日下午，在中常會前表示，首要改革台鐵組織文化的問題，將調整營運模式，解決台鐵龐大財務負擔。

蔡英文表示，台鐵有沉重的歷史包袱和財務壓力，它也肩負著許多政策責任和社會責任，確實需要改革，「我相信，每一個台灣人都希望，台鐵可以更安全、更有效率。這的確是台鐵的責任，當然也是政府的責任」。

蔡英文說，2018年10月發生普悠瑪事故之後，隔年1月，行政院針對台鐵改革，提出了144件事項，經過兩年的時間，已經處理了109項。剩下的大多數，是需要一些時間來處理的項目，我們一定會逐步完成。

「這些改革，必須按部就班來處理。」蔡英文說，目前最首要的工作，就是要徹底解決台鐵組織文化的問題，我們必須強化台鐵內部組織功能的調整，例如：加強台鐵「運工機電」四大系統的橫向整合功能，改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，來提升台鐵的管理效率和安全性。

蔡英文說，還有最重要的，是很多人提出的，台鐵施工安全管理的意識和標準，這一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化，管理和安全的問題不解決，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會的期待。

「第二，要努力解決台鐵長期虧損的財務。」蔡英文說，台鐵為了國家經營許多無法獲利的鐵道路段，所造成的營運虧損，還有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成台鐵財務龐大的負擔，不僅打擊員工的士氣，也讓台鐵的營運效率、安全都出問題。

蔡英文進一步指出，這些問題不解決，任何改革方案可能都會遭遇很大的阻力，「因此，我們要趕快幫台鐵解決財務問題，讓單位能夠穩定獲利、員工沒有後顧之憂，改革的方向才容易達成共識」，當台鐵的營運能夠做到良好的管理、提升安全的要求，並且能改善財務的困境，我們才會有更大的空間與彈性來討論，最適合台鐵永續經營的模式。

 「過去我們推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被質疑，但是，請大家不必懷疑政府改革的決心。這五年來政府的施政，許多改革成果一一展現，證明了我們從來沒有害怕碰觸艱難的改革議題。」

蔡英文強調，台灣各地的民眾，都值得擁有一條安全回家的路，改革台鐵，責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心。

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓徹底檢討」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

總統府：蔡英文將實地視察三接、藻礁　了解能源轉型進度

漢光37號演習動員8千後備兵力　假想敵人武力犯台演練作戰進程

太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓徹底檢討」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

總統府：蔡英文將實地視察三接、藻礁　了解能源轉型進度

漢光37號演習動員8千後備兵力　假想敵人武力犯台演練作戰進程

太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓徹底檢討」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

太魯閣奔喪專案「有13人申請」　4人已入境！

帛琉第3團才12人！擬「縮短檢疫天數」催買氣　業者：2人就可出團

最近讓妳感到焦慮的事情　這樣做就能完美解決

工程師大叔觀星變蘿莉之狼　國一女假睡避禍…遭打包再來一次

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

人老車老公司老！劉寶傑：台鐵多可怕

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼了

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

外送平台興起　蘇貞昌指示加強管理

即／李正皓網路爆料！徐榛蔚怒開吉

快訊／「看見事故列車觸目驚心」　林佳龍：我會永遠陪伴

林佳龍身價近3億　存款2年增2452萬

幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

海漂豬驗出非洲豬瘟　蘇貞昌指示訪視全國養豬場

快訊／共機連5天擾台！清晨4：29就來　今年最早紀錄

台灣晚婚趨勢統計曝光　男初婚年齡32.6、女30.4

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

快訊／藍恭唯劈腿女主播道歉　請辭國民黨內湖黨部副主委

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面