快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌釀50死，逾200人受傷，是台灣40年來死傷最嚴重鐵路交通事故。對此，身兼民進黨主席的總統蔡英文7日下午，在中常會前表示，首要改革台鐵組織文化的問題，將調整營運模式，解決台鐵龐大財務負擔。

蔡英文表示，台鐵有沉重的歷史包袱和財務壓力，它也肩負著許多政策責任和社會責任，確實需要改革，「我相信，每一個台灣人都希望，台鐵可以更安全、更有效率。這的確是台鐵的責任，當然也是政府的責任」。



蔡英文說，2018年10月發生普悠瑪事故之後，隔年1月，行政院針對台鐵改革，提出了144件事項，經過兩年的時間，已經處理了109項。剩下的大多數，是需要一些時間來處理的項目，我們一定會逐步完成。



「這些改革，必須按部就班來處理。」蔡英文說，目前最首要的工作，就是要徹底解決台鐵組織文化的問題，我們必須強化台鐵內部組織功能的調整，例如：加強台鐵「運工機電」四大系統的橫向整合功能，改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，來提升台鐵的管理效率和安全性。



蔡英文說，還有最重要的，是很多人提出的，台鐵施工安全管理的意識和標準，這一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化，管理和安全的問題不解決，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會的期待。



「第二，要努力解決台鐵長期虧損的財務。」蔡英文說，台鐵為了國家經營許多無法獲利的鐵道路段，所造成的營運虧損，還有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成台鐵財務龐大的負擔，不僅打擊員工的士氣，也讓台鐵的營運效率、安全都出問題。



蔡英文進一步指出，這些問題不解決，任何改革方案可能都會遭遇很大的阻力，「因此，我們要趕快幫台鐵解決財務問題，讓單位能夠穩定獲利、員工沒有後顧之憂，改革的方向才容易達成共識」，當台鐵的營運能夠做到良好的管理、提升安全的要求，並且能改善財務的困境，我們才會有更大的空間與彈性來討論，最適合台鐵永續經營的模式。

「過去我們推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被質疑，但是，請大家不必懷疑政府改革的決心。這五年來政府的施政，許多改革成果一一展現，證明了我們從來沒有害怕碰觸艱難的改革議題。」

蔡英文強調，台灣各地的民眾，都值得擁有一條安全回家的路，改革台鐵，責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心。