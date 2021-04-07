立委提案通過：殉職司機員袁淳修、助理司機員江沛峰入忠烈祠

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，司機員袁淳修、助理司機員江沛峰因公殉職。交通部長林佳龍7日赴立法院專案報告，立委提案建議運安會依「忠烈祠祀辦法」相關規定提報二人入忠烈祠，對此，運安會主委楊宏智答詢時回應「一定樂意做」，該提案經文字修正後通過，將袁淳修、江沛峰提報入祀忠烈祠。

▲太魯閣號殉職司機員袁淳修骨灰在家屬陪同下以專列運回老家，沿途各站鐵警和站務人員均列隊敬禮表達敬意。（圖／記者張君豪攝）

國民黨立委洪孟楷質詢時表示，駕駛員到生命最後一刻仍盡忠職守緊急拉煞車，相信這次若沒有司機員在第一時間做出反應，傷亡恐更加嚴重，因此建議運安會主委提報，讓司機員、助理司機員依照我國法令相關規定進入忠烈祠，讓國人知道他們的英勇事蹟跟行為。

對此，楊宏智回應，大部分台鐵員工都非常盡忠職守，以這次事故來講，台鐵駕駛、助理駕駛都非常盡責，「我個人非常敬佩，一定會樂意做這樣的事。」

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