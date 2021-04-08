神盾驅逐艦「馬侃號」通過台海　美國防部重申自由印太承諾

▲美國伯克級神盾飛彈驅逐艦馬侃號行經台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊新聞稿）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

對於美軍驅逐艦馬侃號台北時間7日通過台灣海峽一事，美國防部發言人柯比重申，美國在全球執行航行自由，傳達依循國際法進行航行、作業與飛行自由。

隸屬美軍第七艦隊的伯克級神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）昨天通過台灣海峽，與此同時，中國遼寧號航空母艦編隊也正在台灣附近訓練。美中航艦在台海的行動引發國際關注。

柯比（John Kirby）今天在國防部例行記者會上被問到馬侃號的行動是否為回應遼寧號在台灣附近進行軍演時表示，美方不會透過在全球執行自由航行的方式，發送或回應某些特定事件或另一個國家的特定行動。

他指出，美國在全球執行航行自由行動，目的在傳達對國際法以及所有國家依循國際法所進行的航行、作業與飛行自由的堅定信念。

美軍第七艦隊臉書粉絲團U.S. 7th Fleet公布，馬侃號在台北時間7日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對印太地區自由開放的承諾，美軍也將持續在國際法允許的範圍內飛行、航行與作業。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後美國軍艦第4度通過台灣海峽。