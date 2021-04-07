天氣忽冷忽熱...雲林蒜頭產量減3成！產地溼蒜頭價格攀高

▲蒜頭每年採收期於清明節前後，全台約有8成的蒜頭產於雲林縣，蒜農開始進行採收作業。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

蒜頭每年採收期於清明節前後，全台約有8成的蒜頭產於雲林縣，蒜農開始進行採收作業，今年蒜頭結球期間受到天候影響，蒜球大小差異大，今年每分地濕蒜採收成數減少約1000台斤左右，產量較正常產量減少約3.5成左右，溼蒜價格每斤37元。

去年本產蒜頭產量減，加上檢疫問題進口蒜頭卡關，蒜頭貨源短缺，每台斤蒜頭飆破300元，今年產地溼蒜頭收成簽收；蒜農說，今年天候忽冷忽熱，寒流來襲天數也不長，蒜球長不大，採收產量每分地減縮1000台斤。

盤商指出，大蒜為冬季農作，天氣越冷蒜球則越大，品質也相對提高，蒜頭正常採收期在清明節前後10天，每分地可採收3千至2千5台斤，今年只有2千台斤，溼蒜頭目前收購，以蒜球4.5公分至5公分每斤35至37元間、蒜球5.5公分至6公分以上每斤40元，目前蒜農有惜售情況，蒜頭產量減，市售蒜價也會攀高。

▲今年天候忽冷忽熱，寒流來襲天數也不長，蒜球長不大，採收產量每分地減縮1000台斤。（圖／記者蔡佩旻攝）



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