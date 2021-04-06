國小新生報到！雲林較去年再減207人...這4鄉鎮小一「不到百人」

▲斗六市鎮南國小今年有四種報到方式，線上報到、郵寄新生報到表、提前或當天校門口「得來速」報到，家長免下車也不用進入校園，就能快速完成報到。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣110年度國民小學新生將於4月10日報到，今年度預估新生人數約4925人，比去年又減少207人，其中四湖鄉、大埤鄉、東勢鄉與褒忠鄉等4鄉鎮小學一年級新生人數都不到百人。

雲林縣政府教育處統計，雲林縣新生人數最多為斗六市1032人，人數最少則是東勢鄉只有65人，東勢鄉內有5所小學，平均每所學校分配不到13人，另有11所國小的四湖鄉預估新生人收有88人，平均一間學校僅分配到8名新生，各校都積極招生，爭取學區內新生都能報到入學。

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受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，今年新生報到有部分學校仍採用線上報到，但也有學校仍依傳統當天舉辦活動，歡迎新生入學，雲林縣政府教育處表示，新生報到形式尊重各校安排，但會請學校必須做好防疫措施。

斗六市鎮南國小校長梁博雍指出，今年有四種報到方式，線上報到、郵寄新生報到表、提前或當天校門口「得來速」報到，家長免下車也不用進入校園，就能快速完成報到。

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