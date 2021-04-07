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生技業者採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢家庭

▲今日上午在漢光生技公司舉行裝箱儀式，漢光農業&印地安重機攜手合作，認購高麗菜，協助農民過難關。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午在漢光生技公司舉行裝箱儀式，漢光農業&印地安重機攜手合作，認購高麗菜，協助農民過難關。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內高麗菜價格一直未有起色，今日上午西螺鎮漢光生技公司採購10噸高麗菜，將運送到全台五個展示中心並與印地安重機車隊合作，在本月10、11日由400多位重機車友分送到社福團體與機構及發送到偏鄉弱勢家庭。

今（7）日上午在漢光生技公司舉行裝箱儀式，漢光農業&印地安重機攜手合作，認購高麗菜，協助農民過難關，農糧署中區分署署長姚士源指出，現在是高麗菜最好吃的季節，希望消費者多採購食用，感謝印地安重機車隊與漢光生技公司採購高麗菜，並發動車友協助送給高雄、花蓮等各地弱勢族群，同時也幫助農民。

漢光生技公司理事主席特助廖健凱表示，漢光專攻青菜，所以跟其他水果類或是肉類、米類的廠商都很熟識，經常會聯合起來將物資捐贈給在地社福機構，廖健凱説，高麗菜契作部分目前每週約收成5甲地，近日拍賣價每公斤均未達10元，這次首度與重機車友做公益，希望藉此支持台灣農民，也讓更多人品嘗到最新鮮的國產蔬菜。

印地安重機臺灣總代理海德生貿易總經理徐繼仁表示，國產高麗菜不僅品質佳、口感好，近月來因氣候適合，高麗菜產量過剩，導致許多農民入不敷出。印地安重機騎士，除了熱愛騎車之外，也相當熱心公益，許多騎士與經銷商聽聞此訊幾乎都二話不說加入這項送高麗菜公益活動，為台灣農業貢獻心力。

IMRG車主俱樂部台灣分會會長周海峰說，此次採購的高麗菜將先由漢光運送到全台五個展示中心，再由400多位車友在10、11日送到社福團體與機構，希望讓這些鮮甜的滋味，直達每個受贈者心中。

▲今日上午在漢光生技公司舉行裝箱儀式，漢光農業&印地安重機攜手合作，認購高麗菜，協助農民過難關。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮漢光生技公司採購10噸高麗菜，將運送到全台五個展示中心並與印地安重機車隊合作，再由400多位重機車友分送到社福團體與機構。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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