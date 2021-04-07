張麗善北港朝天宮接引母火　110年全中運聖火全台傳遞開跑

▲此次聖火傳遞於4月7日開始全台傳遞，聖火傳遞首站將抵達嘉義市，將以逆時針方向進行8天的全國及離島聖火傳遞，於15日回到雲林縣境內傳遞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

110年全國中等學校運動會將於4月17至22日在雲林登場，雲林縣長張麗善6日上午於北港朝天宮接引聖火母火，而晚間在布袋戲館前廣場舉行聖火引燃典禮，由縣長張麗善、教育部體育署主任秘書葉丁鵬共同持LED氣柱槍引燃聖火，交由崇德國中聖火隊傳遞到全國各縣市，為110全中運隆重揭開序幕。

從今日起到4月14日聖火隊將陸續抵達全國各縣市，邀請所有選手、教練到雲林參賽，並邀請全國民眾來觀賞賽事、走訪雲林，4月15日至17日聖火將回到雲林，在縣內20鄉鎮市傳遞。雲林縣長張麗善邀請鄉親，4月17日全中運開幕當天，一起到斗南田徑場來共襄盛舉，也希望透過全中運凝聚20鄉鎮市鄉親的力量，用熱情迎接來自全國各地1萬7000位選手、教練及遊客，把雲林的美、雲林的好介紹給大家。

▲雲林縣長張麗善昨(6)日上午於北港朝天宮接引聖火母火。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

體育署主任秘書葉丁鵬表示，110全國中等學校運動會將在雲林展開，這次賽會共有1萬7000名選手要在21個項目中爭金奪銀，賽況可說是盛況空前，僅代表教育部體育署向張縣長及縣府團隊表達感謝，為選手、教練、家長們提供這麼好的設備及賽程安排，同時感謝各級學校老師、校長們的共同籌辦，讓全中運能順利平安地舉行。

縣府教育處指出，此次聖火傳遞於4月7日開始全台傳遞，聖火傳遞首站將抵達嘉義市，將以逆時針方向進行8天的全國及離島聖火傳遞，於15日回到雲林縣境內傳遞，祝福運動場上所有運動員在比賽中都能有最好的狀態與成績。

教育處說明，全中運一直是全國未來優秀運動員競技的發跡地，為了給運動員們一個能夠表現最佳自我的舞台，以及提升中等學校競技運動的水準，今年雲林縣承辦110年全中運，也將提供高水準的競技舞台，來發掘未來能參與國際運動比賽的選手。同時也讓選手們在參加全中運的期間，感受到雲林的熱情。

▲昨（6）日雲林布袋戲館前廣場舉行聖火引燃典禮，場面盛大熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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