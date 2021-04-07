LINE群組傳雲林縣將限停水　縣府急闢謠：勿散布以免觸法

▲雲林縣府水利處強調湖山水庫供應雲林水情維持黃燈，並不在這波分區輪流供水之列，但請民眾務必節約用水。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前雲林縣臉書社團與LINE群組流傳一張各縣市供水情勢及節約措施圖表，其中雲林縣民生用水為夜間10點到隔天上午6點減壓供水，不少民眾誤會解讀限水，雲林縣府水利處強調雲林水情維持黃燈，並不在這波分區輪流供水之列，但請民眾務必節約用水。也請民眾勿散播未經證實的訊息或圖文，以免誤觸法網。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，雲林水情仍維持黃燈，晚間10點至隔日6點減壓供水，工業用水自主節水7%，並非夜間停水，雲林縣的民生用水主要來自湖山水庫與集集攔河堰。水利署中區水資源局於2021年3月9日旱災應變會議推估，雲林縣至5月底民生用水無虞，雖暫無迫切危機，面臨此嚴重旱情，仍請民眾共體時艱，節約用水，共同度過難關。

▲湖山水庫目前蓄水率約41.97%。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

水利處長許宏博說明，雲林縣水情相較其他中南部縣市穩定，主因之一在於供應民生用水的湖山水庫於民國105年竣工蓄水。水庫建成後，平均每日可供水量高達43.2萬噸，每年可讓雲林減抽近5000萬噸地下水，提升了雲林的用水品質，也減緩地層下陷的問題，更在缺水時期穩定了彰雲嘉地區的民生用水。

▲雲林縣LINE群組流傳供水措施圖表，其中雲林縣民生用水為夜間10點到隔天上午6點減壓供水，不少民眾誤會雲林也在輪供之列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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