提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

▲雲林縣政府特別邀請書香關懷協會黃瑞汝老師、性平專家林育苡律師、警察專科學校吳啟安副教授、勞動暨青年事務發展處、建設處等代表，進行性別友善環境檢視。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為落實性別平權，辦理「中華民國110年全國中等學校運動會」性別友善環境檢視，雲縣府特別邀請中華民國書香關懷協會黃瑞汝老師、性平專家林育苡律師及警察專科學校吳啟安副教授等性平專家學者到場檢視相關設施設備，以提供運動員及民眾的友善需求之服務。

「110年全國中等學校運動會」即將開幕，考量選手和觀看賽事的親友團暨鄉親們的熱情參與，為打造建構本縣性別友善環境，雲林縣政府特別邀請中華民國書香關懷協會黃瑞汝老師、性平專家林育苡律師、警察專科學校吳啟安副教授、本縣警察局及本府教育處、工務處、勞動暨青年事務發展處、建設處等代表，進行性別友善環境檢視。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣政府致力於性別平權的推動，除了定期檢視縣府內外的性別友善設施之外，每年度更定期召開性別平等委員會，其中分別針對「健康醫療照顧與人身安全」、「性別平等與權益促進」及「就業經濟福利與婚姻人口」三大領域，並召集專家學者、婦女相關團體等領域代表，協同縣府各局處成立工作小組，將性別平權、性別主流化、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）落實在雲林縣各個角落，以達到互相尊重與平權的概念。



社會處長林文志指出今110全中運，來自全國各地的選手及觀眾，期待各個場館的整備，能符合不同類型人員的使用需求，故擇定縣立體育場及斗南田徑場進行性別友善環境檢視，內容包括硬體空間如廁所、運動員更衣室暨休息室、哺(集)乳室、交通暨停車場及軟體，人、事、物等預做評核。希望透過今天的性別友善環境檢視，能為雲林縣建構性別友善環境建立基礎，並希望能夠將其落實在本縣各類型活動，作為長期推廣的目標，讓性別平權在雲林落實。

▲雲林縣政府特別邀請書香關懷協會黃瑞汝老師、性平專家林育苡律師、警察專科學校吳啟安副教授、勞動暨青年事務發展處、建設處等代表，進行性別友善環境檢視。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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