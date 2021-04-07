大手牽小手讀力成長　嬰幼主題巡迴展雲林登場

▲文觀處特邀請國際策展人王信智先生，以閱讀角落 Reading Corner為策展概念，並與雲林在地企業-榮星紙業合作，在文觀處圖書館大廳打造出屬於小朋友們的夢幻角落。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國家圖書館與全台12所公共圖書館區域資源中心合辦「讀力成長-7大主題輕鬆選好書」嬰幼兒主題圖書巡迴展，精選超過300冊與嬰幼兒成長與學習歷程所需相關的好書，並在4月7日上午巡迴展於雲林縣政府文化觀光處圖書館舉辦啟動儀式。

國家圖書館館長曾淑賢說明，此次嬰幼兒主題圖書巡迴書展是依適讀年齡區分為0-3歲及3-6歲，並以語言學習、認知發展、社會互動、心理成長、感官動作、美感經驗及生活體驗7大主題為架構，圖書來源主要是由國圖建置的「嬰幼兒分齡主題圖書輕鬆選好書網」內挑選，家長來到書展，可依孩子目前成長需求情境來尋找適合的圖書。

▲國家圖書館館長曾淑賢親自致贈此次主題巡迴展好書，由雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，近幾年親子共讀是本縣的閱讀推廣主軸，不單單只是讓孩童可以遠離3C，更希望閱讀可以從小扎根；知識就是力量，閱讀是獲得知識的來源，希望閱讀帶給民眾幸福與力量，雲林因為閱讀而幸福。

文化觀光處處長陳璧君表示，為響應423世界閱讀日，不僅有本次與國圖合辦的巡迴展，還有一系列的閱讀活動，歡迎大家一起走入雲林縣各鄉鎮市公共圖書館，而文觀處配合本次與國圖合辦的巡迴展，特邀請國際策展人王信智先生，以閱讀角落 Reading Corner為策展概念，並與雲林在地企業-榮星紙業合作，在文觀處圖書館大廳打造出屬於小朋友們的夢幻角落。

文化觀光處表示，此次巡迴書展另一大特色是舉辦策展票選活動，提供喜愛書展的讀者一個專屬票選網站，歡迎民眾踴躍投下心中最愛的佈展圖書館，除了可參加抽獎活動，同時也是給予常年在閱讀推廣上努力的公共圖書館一個最好的鼓舞，歡迎大手牽小手一起來各區域資源中心看書與借書，書香滿載而歸。

▲嬰幼兒主題圖書巡迴展，精選超過300冊與嬰幼兒成長與學習歷程所需相關的好書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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