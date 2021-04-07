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社會 社會焦點 保障人權

酒醉屁孩跌倒叫119…救護車內「揮拳2打1」！醫護傷勢曝光慘被K到吐

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

臉書粉絲團「記者爆料網」日前上傳一段影片，雲林縣麥寮鄉泰順路一處KTV日前深夜傳出有酒客受傷，救護車立即到場馳援，並協助將受傷的陳姓少年（21歲）送醫，豈料途中陳男竟突然出手攻擊醫護人員，一旁陪同的家屬（男，45歲）也加入戰局，雙方在救護車內扭打成一團，救護員因此受傷、腦震盪嘔吐。警方當天獲報到場後也立即將陳男等2人依現行犯逮捕，依妨害公務及傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼雲林麥寮救護員遭到KTV酒客痛毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雙方在救護車內爆發混戰，陳姓少年的親屬上前勒住丁員頸部，並瘋狂朝其頭部揮拳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方初步調查，4日深夜10時許警消接獲民眾報案，位於泰順路的KTV有酒客跌倒受傷需要救護，因此立即派遣救護員吳員、丁員到場協助，並以擔架將受傷的陳姓少年送上救護車，準備前往醫院就醫；豈料行駛途中，陳姓少年竟突然起身，並以右手手錶攻擊丁員，造成丁眼睛疼痛無法張開。當下丁試圖阻止，但陳男仍持續攻擊，一旁陪同的親屬還加入戰局，徒手勒住丁員頸部，並朝頭部狂毆；開車的吳員見狀急忙停車並分開雙方，這起衝突才終於暫告一段落。

針對這起暴力衝突事件，雲林救災救護指揮中心指出，當時現場救護人員立即聯絡派出所員警到場處理，陪同的親屬當即遭依現行犯逮捕，帶回警局做筆錄；而受傷的陳姓少年在就醫後也被警察帶去做筆錄，並於翌日上午移送地檢署偵辦；後續遭打的丁員也立即驗傷，並陸續出現暈眩、嘔吐情形，醫師判定為腦震盪，且丁左眼及頸部也有挫傷。救災救護指揮中心表示，「本局嚴正譴責，同時呼籲民眾應體諒並重視消防人員執行緊急救護工作的辛勞，珍惜緊急醫療救護資源。」

警方調查，當天陳姓少年與家族親戚在KTV內飲酒唱歌，但陳卻不勝酒力跌倒受傷，才會撥打電話叫救護車，豈料途中竟與救護人員發生衝突，陳左手也因此挫傷，事後與陪同親屬雙雙遭依妨害公務、傷害罪嫌移送地檢署，全案正進一步偵辦中。

▼遭毆打的丁姓救護員事後已前往醫院驗傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林麥寮救護員遭到KTV酒客痛毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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