「慰留林佳龍真好意思」　趙少康轟：蘇貞昌一起下台都不為過

記者蕭羽耘／台北報導

台鐵太魯閣號翻覆意外奪50人性命，交通部長林佳龍向政院、總統府請辭。對此，媒體人趙少康今天痛批，慰留林佳龍蘇揆真好意思

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



趙少康在臉書表示，林佳龍在太魯閣列車慘劇發生，死亡旅客高達50人時，第一時間還蠻橫表示「我不會也不能在此時一走了之」，把政務官的格調及風骨完全丟光光。

趙少康指出兩點奇怪之處並表示，昨天傳出林佳龍向蔡英文，以及蘇貞昌口頭請辭，第一奇怪的是林佳龍除了口頭，應該立刻提出書面辭呈，政務官辭職不是拋試探氣球，一定要劍及履及，難道是希望總統蔡英文、蘇貞昌替他緩頰慰留？

趙少康說，第二奇怪的是蔡英文、蘇貞昌竟然沒有立刻准辭，還繼續拖拖拉拉、猶豫不決，要他好好善後，難道還要追隨 1450 觀風向再決定林佳龍的去留？這麼多人罹難，根本沒有什麼好考慮的，不但林佳龍需要立刻辭職，蘇貞昌也要負起閣揆的政治責任，下台負責也不為過。蘇貞昌、林佳龍幹了多年，都沒有把台鐵整頓好，台鐵慘劇的善後，又何須他們來解決？

其他人也看了這些...

►行政院證實：林佳龍電話口頭請辭

►林佳龍已向府院口頭請辭 總統府：蔡英文肯定他負責任態度

►高嘉瑜：下台是負責任態度展現 層級越高民眾才覺得政府重視



►振興一下我們的美麗