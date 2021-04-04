快訊／李義祥步上囚車「低頭不講話」　被解送看守所

記者黃彥傑、陳以昇、柯沛辰／花蓮報導

義祥工業社負責人李義祥50萬元交保僅短短一天，花蓮地院4日晚間8點多重裁羈押禁見。稍早李義祥步上囚車，在車內低頭不發一語，被送往看守所。

▲李義祥被解送看守所，坐在囚車內低頭不發一語。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

台鐵太魯閣號408次列車2日撞上滑落邊坡的工程車，導致50死200傷。原先工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥被裁定50萬元交保，但經檢方抗告，花蓮高分院裁定撤銷、發回重裁，而花蓮地院也在4日晚間8點多重裁羈押禁見。