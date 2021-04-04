李義祥5年標2億工程　趙少康看不下去：一個民進黨代表如此呼風喚雨？

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號408次迎面撞上，奪走50條人命；工程負責人李義祥不僅有民進黨背景，近5年標下總金額近2億的19個政府標案。對此，中廣董事長趙少康不禁抨擊，一個民進黨代表，就能夠如此呼風喚雨？

據查，李義祥除身兼義程營造負責人，還同時身兼施工廠商東新營造的工地主任，此舉已涉嫌違反《營造業法》。對此，台鐵4日下午查明後承認，包含負責監造的聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及負責發包的花蓮工務段3單位都沒有發現此疏失，後續將追究行政責任。

針對此意外，趙少康表示，肇事者李義祥是以義祥工業社名義作為協力廠商，且曾以義程營造有限公司承攬台鐵局6件工程，承攬公路總局11件工程。

趙少康指出，義程營造承攬台鐵局的工程包含台東工務段倉庫防水鋼棚架工程等6件，金額共新台幣1426萬5816元；承攬公路總局工程包含台11丙線0k+547東華大橋等橋梁設施修復工程，金額共1億2788萬3774元。

趙少康抨擊，如果不是這次太魯閣列車的不幸事件，誰也不知道一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通。

他並質疑，其他比李義祥在綠營中關係更好，地位更高的一大票新貴，拿了政府多少工程？得了政府多少標案？賺了國家多少公帑？主管官署給他們開了多少綠燈？

「權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗」，趙少康喊話，身為總統和民進黨主席的蔡英文應立刻下令徹查，執政的民進黨應該坦白自清，否則「一人得道、雞犬升天」的歪風只會越演越烈，蔡英文任期剩下的三年，「上下其手吃相難看」的醜態只會越來越難看！