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社會 社會焦點 保障人權

4歲陳小妹回家！警車開路198公里到桃園　阿嬤哭喊「一次沒了兩個」

記者柯沛辰、沈繼昌／桃園報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死，其中年紀最小的罹難者是4歲陳姓女童，連帶同行的36歲姑姑也不幸罹難。桃園市警局指示警車4日開道，花費2小時25分將2人遺體護送至桃園殯儀館。由於一次失去孫女跟女兒，楊姓阿嬤見狀一度情緒崩潰，癱軟哭喊「一次沒了兩個」，場面令人鼻酸。

桃園蘆竹陳姓一家六口2日回台東老家掃墓，不料途中遇劫，釀成2死4傷，其中4歲陳姓女童不幸罹難，不僅是年紀最小的罹難者，而且遺體破碎難辨、修復難度最高，歷經「76行者遺體修復團隊」15小時徹夜修補，將臟器歸位、骨架固定，並進行填充，才得以送陳小妹漂亮完整地回家。

▲▼4歲陳小妹妹198公里遺體回桃園，警方開道，家屬痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼4歲陳小妹遺體運抵桃園殯儀館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼4歲陳小妹妹198公里遺體回桃園，警方開道，家屬痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於花蓮到桃園殯儀館路程195公里，加上東部塞車嚴重，因此花蓮警方4日先行前導開路，護送2具遺體，到蘇澳與宜蘭警方會合，再由桃園警方交接，一路鳴笛開道，在下午4點42分抵達桃園殯儀館。不過，在場等候的家屬悲痛不已，數度站不穩、要人攙扶。

期間，楊姓阿嬤眼見孫女、女兒被推進停屍間，一度情緒崩潰，抱著丈夫哭喊「一次沒了兩個」。起初陳姓阿公好不容易穩住情緒，但見到此情此景，再也忍不住悲傷，與妻子一同抱頭痛哭。

▲▼4歲陳小妹妹198公里遺體回桃園，警方開道，家屬痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼家屬迎接陳小妹、陳女遺體，不禁悲從中來，抱頭痛苦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼4歲陳小妹妹198公里遺體回桃園，警方開道，家屬痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將3日受訪時曾說，陳小妹妹傷勢嚴重，缺損的部分較多，工作人員修復時非常難過，數度蹲在遺體旁啜泣，更怕影響到其他同事的工作心情，不敢哭出聲來。

對此，陳姓女童的叔公受訪時雖泣不成聲，但表示很感謝修復師。只是話鋒一轉，他也痛批，「我在電視看不到一點他（李義祥）道歉的誠意，他說他的人生到此結束，他背負了50多條人命以及上千名家屬怎麼辦，他怎麼可以這麼說？法院判他50萬元交保，50萬我給他就好，社會要有正義，不是只有用錢來衡量！」

案經檢方抗告，花蓮高分院裁定撤銷、發回重裁。花蓮地院4日晚間8點多裁定被告李義祥羈押禁見。

▼警車開道198公里，將2人遺體運回桃園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼4歲陳小妹妹198公里遺體回桃園，警方開道，家屬痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

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