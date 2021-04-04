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太魯閣號事故搶通拚今「移除第5節車廂」　林佳龍：最快4月底通車

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY3 第四節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號出軌事件DAY3 第四節車廂拖出，隨後力拚午夜前拖出第五節車廂。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃國霖、林彥臣／花蓮報導

太魯閣號事故現場搶通作業持續進行中，交通部次長、台鐵代理局長祁文中4日下午指出，第4節車廂已拖出，目標午夜前拖出第5節，另將重新評估從南端出口清除第7、8節車廂的可能性。另外交通部長林佳龍也指出，全線最快4月底才會通車。

祁文中下午指出，第4節車廂下午順利拉出隧道後，先由檢察官進行第4、5節車廂最後一次相驗採證，之後就會復軌。目前評估第5節車廂及轉動軸還有機會歸位，花蓮縣消防局將協助用千斤頂嘗試，再把5、6 節車廂切開脫離，目標午夜前將第5節車廂運離現場。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，林佳龍受訪。（圖／記者楊詩益攝）

▲交通部長林佳龍指出，依目前進度最快4月底全線搶通。（圖／記者楊詩益攝）

交通部長林佳龍說明搶通作業進度指出，整個搶修再加上結構安全檢測報告及後續需要的補強大概到4月底，不希望給工程團隊過度或不當壓力，在施工安全前提下確保隧道搶通外，包括鋼軌枕木跟電力系統及結構安全補強，都有預留時間，依照目前進度是4月底，但過程充滿挑戰，還是強調安全第一。

對於目前救援進度，林佳龍說，「五車脫離午夜前是否延後，預計明早，希望能三個工作天完成搶救」。

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