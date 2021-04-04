　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李義祥爆違法兼任工地主任　台鐵認了！「3單位」沒發現疏失釀大禍

記者賴文萱／台北報導

台鐵包商義祥工業社工程車因滑墜火車軌道，造成太魯閣號出軌，釀50死悲劇。據查該包商負責人李義祥，除身兼義程營造負責人，還同時身兼施工廠商東新營造的工地主任，此舉已涉嫌違反《營造業法》。對此，台鐵下午查明後承認，包含負責監造的聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及負責發包的花蓮工務段3單位都沒有發現此疏失，後續將追究行政責任。

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

▲義祥工業社工程車滑落軌道，造成太魯閣號出軌。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據工程告示牌，肇事的「鐵路行車安全改善六年計畫」中，施工廠商為東新營造，工地主任掛名李義祥，而再比對經濟部商業司資料，李義祥除是義祥工業社負責人、亦是義程營造公司代表人。若身分屬實，營造業透露，此舉恐違《營造業法》第28條規定：「營造業負責人不得為其他營造業的負責人、專任工程人員或工地主任。」

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台鐵認了！李義祥為義程營造負責人，但同時身兼施工廠商東新營造的工地主任確實違法。（圖／記者黃彥傑攝）

此事被爆出後，台鐵也進行內部調查，下午查明後證實，李義祥為義程營造負責人，但同時身兼施工廠商東新營造的工地主任確實違法。台鐵官員表示，李義祥本來是東新營造的品管人員，到了去年12月才改掛工地主任，更改工地主任這個資格要經過監造、PCM審查，還要送到花蓮工務段核備。

但為何明明依法不得兼任卻還同意此異動，台鐵官員坦言，監造單位聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及花蓮工務段3個單位都沒有發現這個問題，他嘆氣表示，如果有任何一個單位發現的話，李是不能擔任工地主任的。

至於究責問題，台鐵表示，後續會視檢方調查處置，如果都沒有發現的話，3個單位都有責任，將追究行政疏失。

▲▼鐵路行車安全改善六年計畫工程告示牌。（圖／網友提供）

▲鐵路行車安全改善六年計畫工程告示牌，顯示李義祥為該案工地主任。（圖／網友提供）

另，《營造業法》第58條則詳列罰則：營造業負責人違反第28條規定者，處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

相關新聞：

太魯閣號最後影像解讀出來了　工程車先橫躺「列車煞不住」

第6車廂「還卡一具遺體」先冰敷保全　太魯閣號死者身分下午全確認

李義祥「有違規紀錄還承包工程」被起底有黨證　台鐵回應了

清水隧道結構檢測報告20日出爐　台鐵評估最快當天通車

清水隧道未設邊坡AI示警系統？台鐵：若工程可永久改善就不設

台鐵「總體檢報告」遭疑政院沒核定　王國材：工會反對組織改造

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

50人葬送太魯閣號　土木技師現勘列「台鐵五大疏失」！害命主因曝

2025年AI取代52%職務！「遠距工作女神」列5點：先檢視目前崗位

曾因「聰明用路人」挨批！林佳龍任內6大交通事故、3爭議一次看

李艷秋列5點飆罵台鐵！痛批還請「1450始祖」帶風向　交部回應了

太魯閣號影像解讀：看到工程車橫躺軌道　司機能反應時間不到7秒

李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

雙親魂斷太魯閣號！小孩急從荷蘭返台奔喪　指揮中心放寬入境標準

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

50人葬送太魯閣號　土木技師現勘列「台鐵五大疏失」！害命主因曝

2025年AI取代52%職務！「遠距工作女神」列5點：先檢視目前崗位

曾因「聰明用路人」挨批！林佳龍任內6大交通事故、3爭議一次看

李艷秋列5點飆罵台鐵！痛批還請「1450始祖」帶風向　交部回應了

太魯閣號影像解讀：看到工程車橫躺軌道　司機能反應時間不到7秒

李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

雙親魂斷太魯閣號！小孩急從荷蘭返台奔喪　指揮中心放寬入境標準

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

林佳龍交通部長任內6大交通事件一次看

梅雨最新預測！賈新興：5/26開始

太魯閣號最後影像解讀出來了

辭職當YouTuber　影片只拍「巨乳晃動」爆紅

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認

小孩血型不符！竹科男「驗DNA」曝1條件：易戴綠帽

鄉民本想酸「慈濟出動了？」　1張照網讚爆

又摳又軟　人妻細數老公4大罪狀

iPhone「泡水1年浮出」沒壞　超神防水袋曝光

更多熱門

相關新聞

台東16間飯店力挺　受難家屬免費住

台東16間飯店力挺　受難家屬免費住

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50人罹難。目前罹難者與傷者已陸續趕到花蓮，台東縣旅館商業同業公會為了協助受難家屬，宣布公會會員從即日起至8日提供家屬免費住宿，目前已有16間響應，正持續增加中。

快訊／賴清德「銜總統之命」喊話花蓮院所　　全力醫治太魯閣號傷患

快訊／賴清德「銜總統之命」喊話花蓮院所　　全力醫治太魯閣號傷患

生命最後仍努力煞車！新婚妻殯儀館見殉職司機員

生命最後仍努力煞車！新婚妻殯儀館見殉職司機員

林奕華批冷血政府：高官反應只是卸責

林奕華批冷血政府：高官反應只是卸責

台鐵出軌總理賠金逾4億！　金管會最新統計出爐

台鐵出軌總理賠金逾4億！　金管會最新統計出爐

關鍵字：

太魯閣號台鐵台鐵事故李義祥影音

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面