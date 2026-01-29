國小中年級男童進女廁「可以接受嗎？」　網吐實話：確實有風險

▲有些媽媽會帶男童進女廁。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

網上常有人討論，小男童究竟能不能跟著媽媽進女廁？近日就有網友發文表示，部分母親會帶已經具備獨立如廁能力的男童進入女廁，這就讓她不解，都已經讀小學中年級了，還沒有辦法自己去男廁上廁所嗎？大家覺得呢？貼文曝光後，引起討論。

媽媽帶小男孩進女廁，可以接受嗎？

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「小男生可以進女廁嗎」為標題發文，提到最近看到有人表示，無法接受媽媽帶著「明顯可以自己上廁所」的小男生進入女廁 。她表示自己也曾遇過幾次類似情況，雖然現在許多地點的女廁都貼心設有男童友善的小便斗，但若孩子年齡過大，仍會讓她覺得有疑慮 。

嬰幼兒可接受 她問：中年級沒辦法自己上廁所？

原PO進一步說明，如果是小嬰兒或一、兩歲的幼童，在爸爸沒有陪同外出的情況下，媽媽把孩子帶進女廁完全沒有關係 。然而，她曾見過小學三、四年級以上的男孩，依舊被家長帶入女廁，這讓她不禁納悶，這樣的年紀難道沒辦法自己去男廁上嗎 ？她也因此好奇其他網友對這種行為的接受程度 。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一年級就要可以去男廁了，不然在國小不上廁所嗎」、「兒童都可以，其他不行」、「3、4年級有點大了，感覺1、2年級是極限」、「幼稚園中班以上就不該了吧」、「6歲以下可以」。

也有網友認為，「小學三、四年級以上男童自己進洗手間，還是很有可能發生未知危險」、「重點是媽媽想上，又沒親子廁所時，小孩要放哪」、「學校內還好，公共場所親子隔開上廁所，確實有被陌生人抓走的風險」、「我能理解媽媽帶著一起進女廁的原因，通常就是爸爸沒來，小孩非常愛亂跑，你不把他抓進來一起上廁所，不知道廁所上完小孩跑去哪裡了」。

也有網友回應，「真的在旅遊景點的男公廁看過女的直接走進來，沒人敢說什麼」、「女廁都一間一間的沒關係啦，小女生進男廁就很怪」、「一般來說，小三以上的男生不喜歡跟媽媽進女廁了」。