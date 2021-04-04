台鐵「總體檢報告」遭疑政院沒核定　王國材：工會反對組織改造

▲台鐵說明408次太魯閣號出軌事件記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



記者許展溢／台北報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，共造成188人輕重傷，造成48人死亡，外界質疑，當年普悠瑪事件後行政院要召集專案小組，之後交通部核定台鐵總體檢報告，但行政院沒回覆，交通部才自己公布，根本沒改革決心。交通部次長王國材今（4日）在台鐵記者會上回應，雖然兩年多過去，如彎道改善，必須編預算改善，這些都在進行。



王國材說，當時事件後3個月後1月18日，總體檢共有144項，是他主持，包括行車事故分析與管理、安全管理升級、軌道系統、安全車輛系統、機電維修制度、運轉系統和組織效能等七大面向，對於大家提到報告放上去希望交通部去執行，有困難行政院做協調，144項鐵道局是監理單位，同意解除管制109項，剩35項，其中有些屬於中長期措施，雖然兩年多過去，如彎道改善，必須編預算改善，這些都在進行。

王國材接著指出，裡面最麻煩的是「組織效能」，此部分牽涉到，如台鐵「組織改造」等，組織改造上要有分區管理觀念， 類似分公司觀念，東部工作就是把東部管好，這也在做改善。王國材強調最重要是「組織效能」，可以很有效運作，就是組織改造部分，但推動有很大的困難，「尤其是來自工會反對」，這次發生這樣事情覺得脫胎換骨，過去花很多力氣做標準程序等改善都做了，可是真正能運作的是這個組織。

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