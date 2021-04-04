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李義祥「有違規紀錄還承包工程」被起底有黨證　曾被列黑名單1年

▲▼太魯閣50死，李義祥交保現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥交保離開。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

義祥工業社負責人李義祥駕駛的工程車應停放不慎滑落山坡，被太魯閣號迎面撞上，釀成48名乘客死亡事件。他日前被爆有民進黨籍背景，且過去有違規紀錄居然還可以承接台鐵工程受到質疑。對此，交通部次長王國材今在台鐵記者會上回應，他不知道他是民進黨的，但公部門有所謂黑名單，違反規定是一年內不能承接。

台鐵副局長朱來順則補充，李義祥違規問題是在98年到99年有違反相關工程規定，在98年3月10日至99年3月10日台鐵有刊登政府採購公報為拒絕往來廠商（為期一年）。但太魯閣事件工程是在108年4月26日開工，當時已超過一年的時間，因此李義祥才可以繼續承接此工程。

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李義祥3日獲花蓮地方法官裁准50萬元交保後，坐上友人賓士車離開，《ETtoday新聞雲》記者跟隨李男與友人去向，看見兩人並未直接回到李男家，而是在住家周圍繞行兩圈後，仍見許多媒體記者，只好狼狽從住家一旁翻牆回家。對於工程車未依規定停放滑落山坡，造成台鐵70年來最嚴重傷亡事件，李義祥僅回答「有拉手剎車」。

▲▼太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥與友人翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

李義祥及義祥工程行、義程營造股份有限公司的背景及狀況隨著時間曝光，李被指領有民進黨黨證，並且是花蓮縣的黨代表。民進黨發言人顏若芳對此回應，經花蓮縣黨不瞭解，李曾在2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年，今年是2021年，任期早已屆滿，非現任花蓮縣黨代表，而目前也因未繳黨費遭到停權當中。顏若芳強調，檢調對整起事件偵辦中，黨中央的態度就是「勿枉勿縱」，盡速還原事故原因，當前最重要是提供受難者及家屬最大協助，有心人士不應在此刻帶風向進行政治操作。

▼李義祥以「義程營造」承攬工程。（圖／台鐵提供）

▲▼太魯閣號出軌事故，台鐵4/3晚間1900記者會說明。（圖／台鐵提供）

▲▼太魯閣號出軌事故，台鐵4/3晚間1900記者會說明。義程承攬案子一覽。（圖／台鐵提供）

▲▼太魯閣號出軌事故，台鐵4/3晚間1900記者會說明。義程承攬案子一覽。（圖／台鐵提供）

至於義程營造公司，交通部台鐵局指出台鐵局6件總金額1426萬元工程，以及公路總局11件總額1億2783萬元工程，共17件、總金額1.41億元的工程項目，均由該公司承攬。然而其公司登記地址被發現僅是破舊鐵皮屋和老屋矮房，外觀看上去形同廢墟，不禁讓人懷疑如何承攬多項工程，此次事故的賠償金額恐怕也無能負擔。

▼台鐵408次太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂；4日凌晨2時許，第3節車廂被拖出。（上圖／記者郭世賢翻攝／下圖／記者黃國霖攝）

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

事實上，李義祥的另外一間公司「義祥工業社」也被起底過去有許多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案；2008年違反政府採購法，被花蓮地院判刑6個月易科罰金。

2013至2014年間接下的花蓮縣政府橋梁修復工程，不但沒有按照新增設計的工程圖進行「橋墩補強圍堰工程4座」，還要員工用電腦繪圖軟體「小畫家」偽造修圖，供花蓮縣府建設處查核，企圖詐領55萬多元工程款，被依違反貪汙治罪條例起訴，今年2月法院才剛更審判決，判刑6月，得易科罰金18萬元。同年，其員工駕駛工程車墜落山谷身亡，據了解，該輛工程車疑似是一輛故障車。

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