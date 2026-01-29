　
快訊／豐康蛋雞場隱匿禽流感　盧秀燕怒祭115萬元重罰

記者游瓊華／台中報導

台中市才剛走過非洲豬瘟風暴，近日再爆禽流感事件，皆是因為業者隱匿未報，讓市長盧秀燕怒宣布重罰。台中市豐原區一處蛋雞場疑似發生禽流感疫情，業者卻未依法通報，甚至將病死雞亂埋、亂丟。台中市長盧秀燕今（29）日下午臨時召開記者會宣布，對業者豐康蛋雞場從重裁罰，總計金額高達115萬元。

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲才走過豬瘟風暴，台中又因業者隱匿禽流感疫情，還亂埋雞屍，市長盧秀燕宣布重罰業者115萬元。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，該案場未主動通報病死雞情形，刻意隱匿疫情，情節重大，已明顯違反《動物傳染病防治條例》。依法可處5萬元至100萬元罰鍰，市府決定採取最重處分，裁罰100萬元。

▲豐康蛋雞場,禽流感,撲殺。（圖／台中市政府提供）

此外，業者未依規定合法處理病死雞屍體，亦違反《畜牧法》相關規定，依法可處3萬元至15萬元罰鍰，市府同樣開出最高罰鍰15萬元。

在防疫作業方面，盧秀燕表示，台中市政府農業局已派員進入案場，執行預防性撲殺作業，約撲殺蛋雞5000隻，並完成全數處理，同時針對場內及周邊環境進行全面消毒，以防疫情擴散。

針對外界最關心的雞蛋流向問題，盧秀燕強調，市府已連續兩天追查，目前已全面掌握雞蛋去向。為確保市民食安，台中市政府將採取最嚴格標準，相關蛋品流向與涉及商家，將秉持公開、透明原則對外公布，並持續加強稽查。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

