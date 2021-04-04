快訊／太魯閣號最後影像解讀出來了　工程車先橫躺「列車煞不住」

記者賴文萱／台北報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，今日有重大進展。運安會主委楊宏智表示，目前第8車影像已經解讀出來，據他轉述，是工程車先橫躺在軌道上，結果列車煞車來不及，不過車子是什麼時候滑下去、到底有沒有煞車，後續還有疑點需要釐清。

▲408次太魯閣號出軌事故現場第三天現場。（圖／記者楊詩益攝）

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另外，現場人員原先要將第4車廂拖離隧道，不過檢調疑似找到工程車的行車紀錄器，初判應有2張記憶卡。楊宏智表示，現場如果有找到行車紀錄器的記憶卡，之後都會交給運安會解讀，初步看起來資料沒有受損，後續將彙整相關資料，對於想要了解事故的原委會更加完整。

楊宏智表示，現在資料還在回台北的路上，快的話明後天就會有輪廓出來。至於先前太魯閣號第8車影像資料也解讀出來，據他轉述，是看到工程車橫躺在軌道上，結果列車來不及煞車，不過，車輛是什麼時候滑下去、到底有沒有煞車，還會有很多要釐清的部分。

事故現場該路段速限130公里，2個隧道之間距離僅有7~8秒，但煞車至少需要600公尺才停得住，若換算時間，也至少要16.6秒才煞得住，即便司機馬上反應根本也煞不住列車。

▲交通部長林佳龍傳出口頭向總統請辭。（圖／記者楊詩益攝）

今天是搶修第三天，現場持續要拖出卡在裡面的車廂，不過，稍早1時許，檢察官在第4節車廂前發現肇事工程車行車紀錄器的第1片記憶卡，現場拖吊工作暫停，目前還在尋找第2片記憶卡。

台鐵代理局長祁文中證實，初步了解是翻滾下來貨卡車車上的行車紀錄器，應該有兩片記憶卡，目前看到一片，認為應該還有一片，努力在找這片記憶卡。

現場也準備啟動捲揚機拖拉出第四節車廂，若無法拉出，將改用切割、強力拉扯方式拉出。不過，就怕拖拉行動恐會毀損第六車下方遺體，稍早台鐵人員進入隧道致意，希望能順利把車廂拉出。

交通部長林佳龍上午受訪表示，昨晚拖吊出第三節，今天預期另外兩節也會拖出，同時考量到隧道結構安全問題，非常感謝土木技士公會等單位第一時間進駐，已分派16人分兩組，南北兩側進行檢測。

林佳龍說，結構安全要確定，包含是否可以通車，或者需要補強的建議，會在檢測報告中提出，一定要做到安全第一，沒有安全沒有通車。

現場技師表示，大致上目標把第四、第五節車廂拉出隧道，第四車廂在做最後評估，機具設備10點會到現場並開始作為，現在做前置作業，不管哪種方法都做好準備，運安會已同意後續動作，現場交由運安會跟主任檢察官確認，會一個車廂一個車廂評估。

至於受損最嚴重的第七、八節車廂則預估會由北口處理，技師指出，南口離第八節車廂距離要兩公里多，初步由北邊進行。

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