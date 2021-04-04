「從總統到高官第一時間反應只是推卸責任」　林奕華批冷血政府

▲總統蔡英文。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀51人罹難。國民黨立委林奕華4日在臉書發文表示，總統第一時間的反應不是道歉，而是要大家「釐清真相以前不要有過度的揣測與指控」，加上台鐵內部外流的卸責對話紀錄，難以想像究竟是一個怎麼樣冷血的政府？

林奕華表示，清明連假的第一天，台鐵就發生令人震驚的死傷事件，造成48死188傷。每一則的新聞報導，都是每一個罹難者家屬心碎的故事。然而，總統第一時間的反應竟然不是道歉，而是要大家「釐清真相以前不要有過度的揣測與指控」。對照事後台鐵內部外流的卸責對話紀錄，真的很難以想像，究竟是一個怎麼樣冷血的政府，從總統到高官，面對如此重大的死傷事件，第一時間的反應竟都只是推卸責任，「難道國人面對傲慢的蔡政府、蘇內閣只能卑微的要求法律責任，而不能要求政治責任嗎？」

林奕華直指，蔡英文上任以來，務虛多過於務實，不放棄每一個可以內、外大廣宣的機會，相信這是每一個國人共同的感受。

林奕華說，要不是西濱發生重大車禍，國人還不知道全長300多公里的快速道路竟然沒有濃霧偵測器，那麼交通部每年在生活圈計畫，編列提升道路品質建設計畫的經費是花到哪去了？

此外，要不是近來全台缺水，中部地區的民眾還必須忍受供五休二缺水之苦，國人還不知道原來前瞻計畫水環境建設的錢，大部分都拿去造景，打造親水環境；要不是空軍半年內連續發生兩起意外，國人還不知道政府用於汰換老舊軍事裝備的預算，還不如農業補貼。

林奕華說，要不是這次太魯閣號發生嚴重的死傷，國人可能還不知道前瞻的軌道建設，花在台鐵升級及改善東部服務的經費，遠不如花在都會區捷運或都會區鐵路立體化及通勤提速上。從N年前的南迴搞軌案到猴硐西正線崩山事件以及這次的太魯閣號悲劇，邊坡防護牆以及電眼監控設備始終都不是政府施政的優先選項。

「為什麼？因為濃霧偵測器、開發水資源、水庫清淤、汰換彈射椅、邊坡防護牆、電眼監控設備等，以上零零總總的所有建設，官員都沒有剪綵的機會，承平時代國人也通常無感，自然也沒有內、外廣宣的機會。」林奕華強調，這一次，我們不但要追究官員、包商失職的法律責任，更要追究政府務虛不務實的政治責任，絕對不能再讓國人寶貴的性命平白犧牲。

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