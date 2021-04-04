生命最後仍努力煞車！新婚妻殯儀館見殉職司機員　姊悲：任務完成

記者游宗樺、吳奕靖、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車2日在花蓮清水隧道發生嚴重出軌意外，造成司機員袁淳修與助理司機員當場身亡，而事發3天後，司機袁淳修的姊姊與新婚妻也來到花蓮殯儀館，低調表示弟弟很有責任心，有跟他說「他的任務完成了」。

▲司機員袁淳修新婚一年半的妻子低調來到殯儀館。（圖／記者游宗樺攝）



這次殉職的33歲司機員袁淳修是台中豐原人，和妻子才剛新婚1年，袁淳修原本是開普悠瑪，2018年普悠瑪事故時因請假才躲過一劫，這次改調跑太魯閣卻遇到事故，不幸殉職。

在工程車撞擊到列車的瞬間，許多倖存的乘客也都感受緊急煞車，直到劇烈撞擊後才停止，事後更在社群軟體上發文感謝殉職的2位駕駛員盡忠職守到最後一刻，「相信他們直到生命的最後一刻仍努力煞車，讓車子停下。」

事故發生後袁家人與袁妻始終十分低調，就連保險公司主動聯繫家屬，表示可以協助家屬啟動理賠機制與致贈慰問金，都遭到家屬婉拒。直到4日現身殯儀館處理相關事宜時，才和保險公司的人員接觸，並低調表示後續理賠事等都等到回家再處理，也接受了保險公司致贈的10萬元慰問金後，就低調離開。

而袁姊受訪時表示，弟弟是一個很有責任感的人，一定會讓他放心，有告訴他「任務已經完成了」，現在只希望能夠把他安全的帶回家，也謝謝各界的關心與照顧；而袁妻面對媒體詢問則是全程不發一語，僅頻頻點頭致謝。

▲台鐵太魯閣死亡司機員袁淳修前年才結婚。（圖／翻攝台鐵）

▲司機員袁淳修的姊姊和妻子現身殯儀館。（圖／記者游宗樺攝）

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

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