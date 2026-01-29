　
生活

義美小泡芙新口味「超耐吃」！網笑：近期最正常

義美小泡芙推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」口味。（圖／翻攝自奇摩購物官網）

▲義美小泡芙推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」口味。（圖／翻攝自奇摩購物官網）

圖文／CTWANT

「義美小泡芙」經典的牛奶與草莓口味，一直是許多民眾心中的零食首選之一。近日義美再推出兩款全新口味，不同於近來各大品牌主打獵奇風味的趨勢，改走「安全牌」路線，推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」兩種口味。消息一曝光，立刻吸引不少民眾搶著嘗鮮，甚至有網友笑稱：「這是近三個月看到最正常的新口味！」

不少民眾在社群平台分享「義美小泡芙」藍莓果香風味與香焙咖啡口味的開箱心得，其中又以「藍莓」風味討論度最高。嘗鮮民眾表示，包裝一打開就能聞到濃郁的藍莓香氣，入口後內餡瞬間迸出酸甜滋味，比草莓口味多了一點酸度，但整體仍以甜味為主，正中大票顧客味蕾，因此大力推薦：「只比永遠的王者牛奶口味略遜一點而已！」

相關消息引發網友熱烈討論，紛紛分享品嚐心得：「藍莓口味真的超好吃，跟大家分享的一樣」、「咖啡口味參戰，冰冷凍庫超好吃，沒吃過的都去買」、「剛剛買到立刻打開吃，藍莓真的超級好吃」、「無敵好吃，剛剛衝去買」。不過也有不少人哀號買不到：「義美門市都沒有貨」、「目前好像只有家樂福體系有」、「隔著螢幕都聞到甜甜的藍莓味」、「跑了兩家家樂福都還沒進貨」、「其他通路暫時還沒看到」。

此外，也有網友笑說，義美這次的新品和部分零食品牌新推出的冷門口味相比「正常很多」，忍不住直呼：「這是我近期看到最正常的口味！」同時也引發許願潮，有人敲碗鹹口味，像是三杯雞、麻辣鍋、鹹酥雞、蚵仔煎，也有人喊話想要榴槤、鹹蛋黃風味，甚至還有海苔肉鬆口味。

