生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翠玉白菜返故宮重新見客　捷克將回饋「歐洲之心」主題展

▲▼故宮〈翠玉白菜〉平安歸國。（圖／故宮提供）

▲故宮〈翠玉白菜〉平安歸國。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮今（29）日舉辦〈翠玉白菜〉歸國見面會，迎接文物首度訪歐後，時隔3個月平安回家。其中捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）提到，捷克博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、故宮院長蕭宗煌能夠聯手推動這麼大規模的展覽，勇氣堪比徒手攀登摩天大樓。蕭宗煌也笑說，這絕不是冒險，是經過縝密謹慎的規劃。

▲▼故宮舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）共同合影。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮〈翠玉白菜〉平安歸國，捷克國家博物館總館長盧卡其（左）、故宮院長蕭宗煌（右）共同合影。（圖／記者林育綾攝）

故宮文物自去年飛越9千多公里，9月11日至12月31日在捷克國家博物館展出「故宮文物百選及其故事」，時隔3個多月平安回家。故宮院長蕭宗煌表示，感謝捷克國家博物館盧卡其總館長及其團隊，在展覽期間展現國際博物館專業，以最高規格展出故宮珍貴文物，並於展覽結束後護送文物平安返台，展現台捷雙方長期合作的專業與互信。

蕭宗煌也說，特別感謝國內行政院及立法院朝野各界的支持，亦再次感謝捷克國會、台捷兩國相關政府部門鼎力協助，尤其於2024年4月通過《國家文物保護法》修正案，將司法免扣押納入保障條款，為故宮文物赴海外展出提供了堅實明確的法律基礎；並感謝外交部、文化部共同推動「2025歐洲台灣文化年」，讓歐洲民眾認識台灣深厚的文化底蘊。

▼故宮院長蕭宗煌、捷克博物館總館長盧卡其，共同欣賞回到故宮展間的〈翠玉白菜〉。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）共同合影。（圖／記者林育綾攝）

●大規模跨海展出，勇氣堪比赤手攀登

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）提到，2位館長能聯手規劃這麼重要的文物，進行這麼大規模的跨海展覽，勇氣堪比「徒手攀登摩天大樓」。

不過蕭宗煌說明，〈翠玉白菜〉此次出國展出並非冒險行動，而是建立在縝密且嚴謹的專業規劃之上，從展出場地條件、文物運輸、保險安排，到司法免扣押等程序，出國前皆已逐一確認；文物返國時，相關流程也必須重新完整走過一遍，後續還會由文化部人員再次盤點清查，確保文物無虞。

後續翻譯員也補充說明，史坦格形容的「勇氣、冒險」，其實是指展覽過程本身精彩具象徵意義，並非指實際操作上的風險。

▼故宮〈翠玉白菜〉等文物，後續還會由文化部人員再次盤點清查。（圖／故宮提供）

▲▼故宮〈翠玉白菜〉平安歸國。（圖／故宮提供）

●台灣回饋展以「歐洲之心」為主題

蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高；其中「故宮捷克展」吸引近34萬人次造訪，展現文化跨越語言與地域的力量，讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。

他特別提到，捷克總館長盧卡其在開幕時曾表示「故宮不會把珍貴的藏品，借給非真正的朋友」，蘊含台捷友好的珍貴情誼。未來故宮將延續這份情誼，將故宮捷克展作為一個階段的圓滿，也是下一階段合作的起點，共同攜手推動在台灣的回饋展。

▲▼故宮今（29）日舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會。（圖／記者林育綾攝）

▲盧卡其透露，捷克對台灣的回饋展，將以「歐洲之心」為主題。（圖／記者林育綾攝）

盧卡其則透露，捷克對台灣的回饋展，將以「歐洲之心」為主題，呈現捷克文物在歐洲文化最瑰麗的見證。

蕭宗煌說明，台灣回饋展將延續「用文物說故事」的策展精神，在對等互惠、專業合作的基礎上，持續深化台捷文化交流，把世界帶進台灣，也讓台灣走向世界，創造下一場台捷文化的精彩對話。

▲▼故宮舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）共同合影。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮院長蕭宗煌、捷克博物館總館長盧卡其兩人為好友，再度熱情擁抱。（圖／記者林育綾攝）

●〈翠玉白菜〉返台，南北輪番展出

有關去年「故宮文物百選及其故事」特展，是故宮2025百年院慶首場海外大展，更寫下故宮文物首赴捷克展出的新頁。展覽精選故宮〈翠玉白菜〉、〈多寶格〉、〈清院本清明上河圖〉等131組件珍貴文物，並結合數位展件展出，獲得歐洲觀眾熱烈迴響，隨著展覽圓滿落幕，故宮文物皆已平安返台。

▲▼故宮舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）共同合影。（圖／記者林育綾攝）

▲〈翠玉白菜〉在故宮北院「國寶薈萃」302展廳，展至2月22日。（圖／記者林育綾攝）

適逢農曆春節將至，象徵吉祥寓意的〈翠玉白菜〉擁有「百財」諧音，即日起於故宮北院「國寶薈萃」302展廳，展至2月22日（初六），陪伴民眾歡度農曆春節；緊接著3月5日至6月7日移師至故宮南院「人氣國寶」展廳，邀請民眾走訪。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

