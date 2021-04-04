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台鐵出軌總理賠金逾4億！　金管會最新統計出爐

▲▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台鐵出軌總理賠金初步統計出爐。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳依旻／台北報導

台鐵408車次太魯閣號4月2日上午在花蓮大清水隧道出軌，造成嚴重傷亡，金管會今（4）日公佈理賠金額最新統計，鐵路旅客運送責任險、涉案工程車強制險、旅客信用卡綜合保險、旅客人生保險理賠等金額加總，估計上看5億。

金管會表示，對於4月2日上午臺鐵太魯閣列車發生重大事故造成多人不幸傷亡，致上最深的哀悼，為協助事故保險理賠及關懷受災保戶事宜，已在事故發生後第一時間即責成保險公司應主動關懷並協助受災保戶，保險公司除已主動查找保戶及積極協助處理保險理賠事宜外，也提出相關服務措施。

此次事故由國泰保險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額逾1.5億元；涉案工程車是由明台產物保險股份有限公司承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元，失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1億元；傷亡名單中有3位乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾5,000萬元，其餘持續確認中。

在人身保險部分，保險公司已就本次事故罹難者進行保戶身分比對，已知為保險公司之保戶計39名，其餘尚待進一步確認，經產、壽險公會彙整預估總賠付金額逾1.4億元；另外，受傷者當中，有139位為保險公司保戶，因尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。

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