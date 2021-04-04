第6車廂「還卡一具遺體」先冰敷保全　太魯閣號死者身分下午全確認

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號2日上午發生半世紀最嚴重事故，原先傳出死亡人數為51人，但稍早花蓮檢察官表示，經過DNA檢驗後，發現部分殘骸屬於同一人，因此死亡人數下修為48人，受傷人數則為198人。台鐵今日也召開0402台鐵408次太魯閣號事故記者會，做出最新說明。

▲太魯閣號釀重大傷亡事故，經DNA檢驗後，死亡人數下修為48人。（圖／記者蕭可正攝）

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交通部政次王國材表示，現在死亡名單已確認有48人，還有3人尚未確認，其中，第六車轉向架下面還有一具遺體卡住，現在先用冰塊冰敷，但因為車底空間有限處理很困難，目前搶救人員積極希望讓往生者安息。

▲台鐵開記者會說明太魯閣出軌事故。（圖／記者張榮恩攝）

至於拖吊進度，目前第一、二車廂4/3脫離，第三車廂凌晨脫離，現在準備拖離第四車廂，所有機具準備好在現場，等運安會、檢調單位做完調查後就會進場。

法務部檢察司司長林錦村表示，法醫所跟刑事警察局就採集的DNA檢體全部比對完畢，預計今天下午身分全部確認完成。

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端說，身上有身分證件，確定身份者有48人，其中家屬指認完成的是人數為40人，有罹難者家屬看過3趟，直到今天凌晨才確認遺體身份，而剩餘遺體有待DNA檢驗報告釐清。目前已收到法醫研究所的19份、刑事局1份的檢體鑑定報告，由於遺體屍塊分散分裝送驗，罹難人數不排除會再變動。

另外，目前統計死亡人數為48人、受傷人數198人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。

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