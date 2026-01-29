　
生活

蛋價連3漲「季節性需求」　農業部：禽流感影響不大

▲▼豐原蛋雞場出現禽流感個案，台中市府成立前進指揮所、完成消毒撲殺並將依法開罰。（圖／台中市政府提供）

▲台中豐原區蛋雞場出現禽流感，現已完成消毒撲殺並將依法開罰。（圖／台中市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發禽流感，加上本周蛋價每斤37.5元，也是連續3周調漲，外界擔心蛋價恐因此持續攀升。農業部畜牧司今（29日）指出，每年冬季本來就是雞蛋消費高峰期，最近雖然爆發禽流感，但影響沒有很大，蛋價調漲是因為季節性需求，目前產地價每台斤37.5元，也在預期範圍內。

台中市豐原區某蛋雞場近日爆發禽流感，業者更隱匿疫情，除了蛋雞場約7000隻蛋雞全部撲殺，根據《動物傳染病防治法》規定，業者將面臨最高100萬元罰鍰，所撲殺禽隻也不會補償。

本周雞蛋每斤批發價與產地價將分別來到47元與37.5元，連續第3周調漲蛋價，外界也擔憂蛋價會不會因為禽流感升溫而持續上揚。

▲▼外界擔憂禽流感導致蛋價上揚，畜牧司長李宜謙（圖右）表示，影響沒有很大。（圖／記者許敏溶攝）

▲外界擔憂禽流感導致蛋價上揚，畜牧司長李宜謙（圖右）表示，影響沒有很大。（圖／記者許敏溶攝）

農業部畜牧司長李宜謙今天參加2026國產鮮乳應用成果暨產業共創記者會，他在會後接受媒體聯訪時指出，每年冬季本來就是雞蛋消費的高峰期，包括火鍋等需求，最近雖然爆發禽流感，但影響不大，蛋價調漲是因為季節性需求，目前每台斤37.5元，都在預期範圍內。

李宜謙進一步表示，目前雞蛋最大日產量為12.4萬箱，每箱200顆，確實有稍微少一點，但往年冬季的平均日產量大約12.4萬箱，全年平均約12萬箱，相比並沒有差異，而隨著氣候慢慢回暖，目前業者也會自主調節，減少淘汰老母雞作法，會讓雞蛋的產量越來越穩定且增加，價格也會越來越平穩。

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌站出來登記
貝克漢兒撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚4
橄欖油「混芥花油」重罰400萬　下架逾3千瓶
周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度
小綠人閃爍「衝進斑馬線罰500」　交部擬放寬4/1起不算違規
阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」中空全被拍

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

台中市豐原區一處蛋雞場近日爆發禽流感疫情， 業者未依規定即時通報，還私自跨縣市到苗栗掩埋死亡雞隻，遭舉報後疫情曝光，引發外界譁然。對此，行政院長卓榮泰今（29日）在院會中表示，要強化目前養雞場的必要安全措施、處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大；另外，也指示農業部隨時支援台中市。

豐原蛋雞場染禽流感隱匿　吹哨者：應更早爆料

台中豐康牧場蛋雞「禽流感病死」竟就地埋　5000多隻今全撲殺

即／235雞屍確診禽流感　指向台中養雞場棄置

豐原爆禽流感　周邊3公里清消作業已完成

禽流感畜牧司蛋價李宜謙

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

