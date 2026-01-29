蛋價連3漲「季節性需求」　農業部：禽流感影響不大

▲台中豐原區蛋雞場出現禽流感，現已完成消毒撲殺並將依法開罰。（圖／台中市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發禽流感，加上本周蛋價每斤37.5元，也是連續3周調漲，外界擔心蛋價恐因此持續攀升。農業部畜牧司今（29日）指出，每年冬季本來就是雞蛋消費高峰期，最近雖然爆發禽流感，但影響沒有很大，蛋價調漲是因為季節性需求，目前產地價每台斤37.5元，也在預期範圍內。

台中市豐原區某蛋雞場近日爆發禽流感，業者更隱匿疫情，除了蛋雞場約7000隻蛋雞全部撲殺，根據《動物傳染病防治法》規定，業者將面臨最高100萬元罰鍰，所撲殺禽隻也不會補償。

本周雞蛋每斤批發價與產地價將分別來到47元與37.5元，連續第3周調漲蛋價，外界也擔憂蛋價會不會因為禽流感升溫而持續上揚。

▲外界擔憂禽流感導致蛋價上揚，畜牧司長李宜謙（圖右）表示，影響沒有很大。（圖／記者許敏溶攝）

農業部畜牧司長李宜謙今天參加2026國產鮮乳應用成果暨產業共創記者會，他在會後接受媒體聯訪時指出，每年冬季本來就是雞蛋消費的高峰期，包括火鍋等需求，最近雖然爆發禽流感，但影響不大，蛋價調漲是因為季節性需求，目前每台斤37.5元，都在預期範圍內。

李宜謙進一步表示，目前雞蛋最大日產量為12.4萬箱，每箱200顆，確實有稍微少一點，但往年冬季的平均日產量大約12.4萬箱，全年平均約12萬箱，相比並沒有差異，而隨著氣候慢慢回暖，目前業者也會自主調節，減少淘汰老母雞作法，會讓雞蛋的產量越來越穩定且增加，價格也會越來越平穩。