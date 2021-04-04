清水隧道未設邊坡AI示警系統？台鐵：若工程可永久改善就不設

▲台鐵說明太魯閣出軌事故。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃凱翊／台北報導

台鐵70年來最嚴重傷亡的太魯閣號撞車事故，釀48死重大傷亡，此次事件凸顯了台鐵與承攬廠商的工程執行和監督「出問題」，台鐵今日召開最新進度說明記者會，做出最新回應。

交通部政次王國材在記者會上表示，鐵路安全六年計劃中，若邊坡可以工程改善就使用工程來改善，若邊坡改善困難，或是太過陡峭導致改善也沒辦法，才會使用AI偵測器，共有25處邊坡使用邊坡告警系統，今年預計有10處會完成，明年總共有15處。

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工務處黃宗欣副處長則回應，台鐵將邊坡分級成A、B、C、D來分類，針對是否有立即危險、明顯危險等作為分類標準，分類後會依據邊坡目前情況做適當處理。王國材則回應，此次清水隧道是被評估為可以做邊坡工程永久改善，因為若認為可永久改善後就不會加AI警示系統，未來是否邊坡改善後要增加AI警示系統會再考慮。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

王國材也表示，交通部部長林佳龍有特別指示，這次車廂整個是跟隧道結構相撞，土木技師公會的技師也在現場， 他們初步評估，兩星期會出一個報告，也就是4月20日會針對整個東正線的清水隧道結構物做一個檢測，如果22日前報告出來沒問題，就通車，如果有問題，就進行結構補強，到安全無虞再通車。

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