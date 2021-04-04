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傳蘇貞昌未核定「台鐵總體檢報告」　政院：已由交通部督導執行

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌意外，截至3日下午，已造成51人死亡、188人輕重傷的重大意外。有媒體報導，2018年10月普攸瑪列車事故後，時任行政院長賴清德指示政委張景森召集專案小組，但2019年1月賴下蘇上，「台鐵總體檢報告」報告完成後，交通部於同年1月23日函報行政院，但行政院長蘇貞昌遲未核定。

該報導指出，由於交通部遲遲等不到行政院核定「台鐵總體檢報告」，眼見普悠瑪列車事故將屆周年，政院仍未回覆，交通部才在2019年9月12日自行於官網公布該報告。

▲▼行政院長蘇貞昌視察台北車站應變中心。（圖／記者李宜秦攝）

▲外傳蘇貞昌遲遲未核定台鐵檢討報告。（圖／記者李宜秦攝）

對此，張景森晚間在臉書發表聲明，詳實說明普悠瑪翻車事件之後行政院「台鐵總體檢小組」辦理經過。張說，該報告是屬行政院內部調查報告，目的在調查了解台鐵整體性問題及建議將來改革方向，報告完成後呈閱供參，做為政院決策參考，並交給交通部督導執行。

張景森強調，當時執政黨地方選舉大敗，政治氣氛低迷，推動體制改革的政治條件不足，但現今情勢不同，應是足以推動台鐵改革的時機。很遺憾該報導的標題卻把矛頭指向所謂「蘇揆未核定報告」，值此災難之際，報導失焦易引發政治爭議，實非國人所樂見。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台鐵出軌意外釀51死，後續檢討聲浪開始湧現。（圖／記者陳煥丞攝）

對此，行政院發言人羅秉成指出，該報告的性質為行政院內部的檢討報告，供為決策參考，並已交由交通部督導執行，「本案不生核定與否之問題」。

羅秉成說，交通部也本於權責督導台鐵按檢討的建議結論執行多時，其中大部分已有執行成果，144項結論交通部已解除列管109項並報院備查，僅剩部分結論如例如票價調漲丶虧損補貼丶修法事宜等，納入中長期改善計劃，仍持續列管追蹤。

羅秉成說，其間台鐡曾向交通部提報26次改善進度並上網公佈，而行政院沈副院長亦承院長之命，多次召開會議協調落實結論意見，本案亦無未付執行的問題。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

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