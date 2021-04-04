罹難者遭「15噸轉向架」重壓！消防員搶救到深夜　清水隧道仍亮著

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號事故，釀成至少51死188傷。花蓮縣消防局第一大隊長大隊朱哲民證實，第6節車廂下的遺體無法移動，傍晚經台鐵工程人員評估，現有的設備不足以移動重達15噸以上的重壓物，也擔心會造成崩塌，或導致下方遺體毀損，因此將依原先工程進度，等其他車廂脫離後，再另以安全方式協助罹難者脫困。

朱哲民表示，感謝台鐵在搶通過程中特別撥出一些人和機具，並評估罹難者脫困的可能性，但經研判，車廂本身有40噸重，壓在遺體上的轉向架也有10幾噸重，以現有油壓設備仍不足以移動這些重物，也無法讓罹難者脫離，所以將依照原先工程進度，等到第3、4、5節車廂脫離後，再以妥適方式協助脫困。

▲花蓮縣消防局第一大隊長大隊朱哲民表示，經評估無法立即救出罹難者，因此將逐步排除其他車廂，再行救援。（圖／記者黃國霖攝）

據悉，整體搜救任務尚未結束，仍有一具遺體卡在第6節車廂下方，所以清水隧道口直至深夜都燈火通明，現場人員也持續作業，切割並清理障礙物。稍早消防人員在隧道內清理出一個通道，讓台鐵工程人員接近第6節車廂進行評估，一度考慮利用千斤頂抬起，再將遺體救出，但最後研判並不可行。

期間，工程人員也考慮過切割車廂，但由於會產生火花，加上照明不足，仍是下下策，所以最後還是放棄，仍依原先進度逐步排除，再協助遺體脫困。

對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端下午受訪時也回應，目前已確認47名罹難者身分，其中38人完成指認，剩餘尚在進行DNA比對，工作24小時不間斷。至於罹難者數量，人數上修至51人。

▲台鐵代理局長祈文中一度表示，要使用千斤頂來抬起第6節車廂。（圖／記者楊詩益攝）