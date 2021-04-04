目睹站票乘客拋飛！一家三口車廂「跨過屍體」求救　還原過程怒了

記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號嚴重事故釀51死，當時有名羅姓男子帶著妻女，乘坐第七車廂，沒想到突然發生意外，親眼目睹站票乘客被拋飛，窗外還有尖銳物品刺入，最後只能跨過遺體離開求救，心理傷害更甚肉體。

▲太魯閣號出軌造成51人死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，造成51人死亡，第四到第八節車廂狀況嚴重，尤其是第七車廂，有至少20名乘客不幸罹難。根據《東森新聞》報導，羅姓男子回憶，事件發生的當下，窗戶突然破洞，外面有許多尖銳物品刺入，當時女兒趴著休息，剛好避過了這些尖銳物品。

受到劇烈撞擊影響，羅男左腳擦挫傷，妻子腰椎骨折、女兒則是腰椎骨裂，目前3人都在醫院接受治療。羅姓妻子還原當時的狀況，有許多乘客購買站票，當下被「拋射」出去，死傷狀況嚴重，但為了離開車廂求救，他們只能越過一具又一具的遺體，「其實我覺得，不是只有外表的傷，其實心裡的傷更重。」

▼一家三口跨過遺體求救。（圖／《東森新聞》）

羅妻提到，由於台鐵為了方便旅客上下站，花蓮下車的乘客會被集中在後半部車廂，而前面的列車大多都是台東人、要在台東站下車的旅客，「所以這次傷亡，我相信應該是台東人最多。」

提到傷亡的慘況，羅妻相當痛心，想要返鄉只有3條路可以選，搭飛機、搭火車，或是開車從蘇花改回來，但機票昂貴，蘇花改又容易塞車，「不賣站票的話，我們台東人怎麼回去」，返鄉的交通工具，火車成了必然的選擇。

返鄉的路途遙遠，台東人沒有太多選擇，許多人購買站票，救是為了早點回家，如今列車發生意外，造成許多家庭破碎，詳細肇事原因為何，還要等待警方進一步釐清。

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