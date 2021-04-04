　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

目睹站票乘客拋飛！一家三口車廂「跨過屍體」求救　還原過程怒了

記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號嚴重事故釀51死，當時有名羅姓男子帶著妻女，乘坐第七車廂，沒想到突然發生意外，親眼目睹站票乘客被拋飛，窗外還有尖銳物品刺入，最後只能跨過遺體離開求救，心理傷害更甚肉體。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號出軌造成51人死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，造成51人死亡，第四到第八節車廂狀況嚴重，尤其是第七車廂，有至少20名乘客不幸罹難。根據《東森新聞》報導，羅姓男子回憶，事件發生的當下，窗戶突然破洞，外面有許多尖銳物品刺入，當時女兒趴著休息，剛好避過了這些尖銳物品。

受到劇烈撞擊影響，羅男左腳擦挫傷，妻子腰椎骨折、女兒則是腰椎骨裂，目前3人都在醫院接受治療。羅姓妻子還原當時的狀況，有許多乘客購買站票，當下被「拋射」出去，死傷狀況嚴重，但為了離開車廂求救，他們只能越過一具又一具的遺體，「其實我覺得，不是只有外表的傷，其實心裡的傷更重。」

▼一家三口跨過遺體求救。（圖／《東森新聞》）

▲▼一家三口跨過遺體求救。（圖／《東森新聞》）

羅妻提到，由於台鐵為了方便旅客上下站，花蓮下車的乘客會被集中在後半部車廂，而前面的列車大多都是台東人、要在台東站下車的旅客，「所以這次傷亡，我相信應該是台東人最多。」

提到傷亡的慘況，羅妻相當痛心，想要返鄉只有3條路可以選，搭飛機、搭火車，或是開車從蘇花改回來，但機票昂貴，蘇花改又容易塞車，「不賣站票的話，我們台東人怎麼回去」，返鄉的交通工具，火車成了必然的選擇。

返鄉的路途遙遠，台東人沒有太多選擇，許多人購買站票，救是為了早點回家，如今列車發生意外，造成許多家庭破碎，詳細肇事原因為何，還要等待警方進一步釐清。

►這支按摩槍也太美！激殺價6600元→2999元

ET快訊
醫還原救難現場！驚見「籃球大頭顱」：無完整肌膚
獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電　為擔家計先考台鐵卻遇死劫
檢抗告成功！李義祥躲房間　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡
網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

誤認新婚夫妻搭死亡列車家屬痛哭　台東兩家人慶幸「先悲後喜」

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

林志穎名模妻曝「老公晚上不讓出門」　他表面裝不在乎..侯佩岑笑：看緊一點！

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

「花蓮貓友隊」外送員出征！ 載物資衝太魯閣號出軌現場

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

誤認新婚夫妻搭死亡列車家屬痛哭　台東兩家人慶幸「先悲後喜」

開箱宜蘭最新溫泉飯店「了了礁溪」　絕美竹編外牆、私人泳池看日出

陳子豪攻佔打擊雙冠王　劉育辰點出換球因素

太魯閣號出軌釀51死　立院民進黨團捐100萬元共度難關

《尹食堂2》遭批造假急下架！　「韓國GAY」被翻成長得帥…韓網爆氣

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

林承飛得點圈掃中外野二壘打攻分　2局樂天1比0富邦

天佑台灣聽倦了⋯女主播痛心「差不多」釀嚴重後果

《長歌行》原著主角就是 迪麗熱巴？　吳磊苦操肌男友力爆棚

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

社會熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

修復師「蹲4歲陳小妹遺體旁啜泣」

法台情侶搭太魯閣雙亡　媽招魂哭：別走散

第6節車廂發現遺體　搜救員看到一顆頭顱

消防見清水隧道慘況吐了　3萬人喊話：勿忘普悠瑪英雄

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

千萬車隊載物資夜衝花蓮　熱血哥曝光了

即／「最小死者陳小妹」遺體漏夜修復完畢

快訊／太魯閣50死！李義祥現身：對不起

更多熱門

相關新聞

醫美女搭上死亡列車！姊衝花蓮半路接心碎來電

醫美女搭上死亡列車！姊衝花蓮半路接心碎來電

台鐵太魯閣號2日上午發生半世紀最嚴重事故，造成51死200人傷。宜蘭一名蔡姓女子和友人相約分別前往台東，未料竟搭上死亡列車，心急如焚的家屬不斷打電話都無法接聽，再打到醫院也查無名單，家屬決定會合後前往花蓮一探究竟，卻在半路上接獲令人心碎的電話。

李義祥釀51死　鄰居大媽為他喊冤：很古意

李義祥釀51死　鄰居大媽為他喊冤：很古意

江啟臣捐1個月立委薪水支援救災

江啟臣捐1個月立委薪水支援救災

太魯閣號51死盧秀燕：困難才開始

太魯閣號51死盧秀燕：困難才開始

包商李義祥兼工地主任恐違法　工地管理再惹議

包商李義祥兼工地主任恐違法　工地管理再惹議

關鍵字：

太魯閣號工程車台鐵第七車廂

讀者迴響

熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

剛宣布變性成功！19歲「最美偽娘」PO身分證被抓造假

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

福原愛缺席兒子生日　江宏傑PO天倫照喊話

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面