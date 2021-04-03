千萬車隊「載滿物資」夜衝花蓮！畫面感動千人　熱血哥曝光了

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號事故，釀成至少51死188傷。桃園一名蕭姓車友2日號召送愛到花蓮，短短半小時就有12台車響應，其中不乏保時捷、BMW、賓士及皮卡，並在國道五公路警察大隊的引導開道下，深夜直奔事故現場，花費4小時將物資分批送到當地急難救助所、殯儀館，包含瓶裝水、麵包及乾糧，讓無數網友感動不已。

▲賓士、BMW、保時捷、皮卡等組成千萬車隊，熱血夜衝、送物資到花蓮。（圖／爆料公社）

車友蕭勝方在地方社團表示，事故發生後，群組內的車友有錢出錢，有力出力，捐款到花蓮縣政府救助專戶，隨後他也發起運送物資活動，結果W205賓士、保時捷、BMW及皮卡車友們紛紛響應，迴龍警友站副站長黃偉群也熱情贊助，成就這趟愛心物資之旅。

▲車友們自掏腰包，到商店掃貨。（圖／爆料公社）

▲車隊在國道警方開道下，直奔當地醫院、殯儀館。（圖／爆料公社）

蕭勝方指出，他得知當地醫護、搜救人員尚缺水、乾糧及衣服等物資，2日晚間8點30分在群組號召，短短半小時就集結12輛車，大家自掏腰包採買物資，並在11點浩浩蕩蕩出發，花了4小時就把物資分批送到各醫院、急難救助所、殯儀館，非常感謝國道五公路警察大隊的引導開道，直到凌晨5點才分送完畢。

蕭勝方說，雖然大家忙很晚，但做愛心一點都不辛苦，「台灣是個有人情味的地方，哪邊有困難，大家都會自動自發地為社會大眾付出、盡一份心力，花蓮加油！」

許多網友看完感動不已，紛紛留言「謝謝你們的善舉，辛苦你們了」、「台灣最美的風景果然是人」、「有錢又有善心，更讓人敬重」、「大愛善行，臺灣最美的風景」、「辛苦了，路上有遇到你們」引發迴響。

▲車隊抵達花蓮殯儀館外，卸下各式物資。（圖／爆料公社）

▲車內裝滿物資。（圖／爆料公社）

▲殯儀館外堆滿愛心物資。（圖／爆料公社）

▲▼皮卡上都是物資。（圖／爆料公社）