　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

千萬車隊「載滿物資」夜衝花蓮！畫面感動千人　熱血哥曝光了

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號事故，釀成至少51死188傷。桃園一名蕭姓車友2日號召送愛到花蓮，短短半小時就有12台車響應，其中不乏保時捷、BMW、賓士及皮卡，並在國道五公路警察大隊的引導開道下，深夜直奔事故現場，花費4小時將物資分批送到當地急難救助所、殯儀館，包含瓶裝水、麵包及乾糧，讓無數網友感動不已。

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲賓士、BMW、保時捷、皮卡等組成千萬車隊，熱血夜衝、送物資到花蓮。（圖／爆料公社）

車友蕭勝方在地方社團表示，事故發生後，群組內的車友有錢出錢，有力出力，捐款到花蓮縣政府救助專戶，隨後他也發起運送物資活動，結果W205賓士、保時捷、BMW及皮卡車友們紛紛響應，迴龍警友站副站長黃偉群也熱情贊助，成就這趟愛心物資之旅。

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲車友們自掏腰包，到商店掃貨。（圖／爆料公社）

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲車隊在國道警方開道下，直奔當地醫院、殯儀館。（圖／爆料公社）

蕭勝方指出，他得知當地醫護、搜救人員尚缺水、乾糧及衣服等物資，2日晚間8點30分在群組號召，短短半小時就集結12輛車，大家自掏腰包採買物資，並在11點浩浩蕩蕩出發，花了4小時就把物資分批送到各醫院、急難救助所、殯儀館，非常感謝國道五公路警察大隊的引導開道，直到凌晨5點才分送完畢。

蕭勝方說，雖然大家忙很晚，但做愛心一點都不辛苦，「台灣是個有人情味的地方，哪邊有困難，大家都會自動自發地為社會大眾付出、盡一份心力，花蓮加油！」

許多網友看完感動不已，紛紛留言「謝謝你們的善舉，辛苦你們了」、「台灣最美的風景果然是人」、「有錢又有善心，更讓人敬重」、「大愛善行，臺灣最美的風景」、「辛苦了，路上有遇到你們」引發迴響。

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲車隊抵達花蓮殯儀館外，卸下各式物資。（圖／爆料公社）

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲車內裝滿物資。（圖／爆料公社）

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲殯儀館外堆滿愛心物資。（圖／爆料公社）

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼皮卡上都是物資。（圖／爆料公社）

▲▼新北樹林、迴龍民眾熱心物資送愛到花蓮。（圖／翻攝爆料公社）

 

ET快訊
醫還原救難現場！驚見「籃球大頭顱」：無完整肌膚
獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電　為擔家計先考台鐵卻遇死劫
檢抗告成功！李義祥躲房間　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡
網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

誤認新婚夫妻搭死亡列車家屬痛哭　台東兩家人慶幸「先悲後喜」

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

林志穎名模妻曝「老公晚上不讓出門」　他表面裝不在乎..侯佩岑笑：看緊一點！

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

「花蓮貓友隊」外送員出征！ 載物資衝太魯閣號出軌現場

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

誤認新婚夫妻搭死亡列車家屬痛哭　台東兩家人慶幸「先悲後喜」

開箱宜蘭最新溫泉飯店「了了礁溪」　絕美竹編外牆、私人泳池看日出

陳子豪攻佔打擊雙冠王　劉育辰點出換球因素

太魯閣號出軌釀51死　立院民進黨團捐100萬元共度難關

《尹食堂2》遭批造假急下架！　「韓國GAY」被翻成長得帥…韓網爆氣

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

林承飛得點圈掃中外野二壘打攻分　2局樂天1比0富邦

天佑台灣聽倦了⋯女主播痛心「差不多」釀嚴重後果

《長歌行》原著主角就是 迪麗熱巴？　吳磊苦操肌男友力爆棚

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

修復師「蹲4歲陳小妹遺體旁啜泣」

法台情侶搭太魯閣雙亡　媽招魂哭：別走散

第6節車廂發現遺體　搜救員看到一顆頭顱

消防見清水隧道慘況吐了　3萬人喊話：勿忘普悠瑪英雄

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

千萬車隊載物資夜衝花蓮　熱血哥曝光了

即／「最小死者陳小妹」遺體漏夜修復完畢

快訊／太魯閣50死！李義祥現身：對不起

更多熱門

相關新聞

LIVE／太魯閣號今估「再拖出2節車廂」！台鐵最新說明

LIVE／太魯閣號今估「再拖出2節車廂」！台鐵最新說明

台鐵408次太魯閣號出軌事故，共造成188人輕重傷，下修48人死亡，4日凌晨2時現場傳來消息，機務搶修隊列車順利將第3節車廂緩慢拖出，但搶救難題才正要開始。針對最新調查，台鐵也將於11:00召開記者會說明。

台鐵監造商負責人是汎德遺孀　王美娜任聯合大地董座傳身價數十億

台鐵監造商負責人是汎德遺孀　王美娜任聯合大地董座傳身價數十億

綠委認為林佳龍不應下台　「留下來把台鐵民營化」

綠委認為林佳龍不應下台　「留下來把台鐵民營化」

6歲林小妹出院　暖護理師送佩佩豬

6歲林小妹出院　暖護理師送佩佩豬

今估再拖出2節出軌列車　隧道結構檢視

今估再拖出2節出軌列車　隧道結構檢視

關鍵字：

太魯閣號台鐵事故物資車隊車友愛心雲熱心

讀者迴響

熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

剛宣布變性成功！19歲「最美偽娘」PO身分證被抓造假

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

福原愛缺席兒子生日　江宏傑PO天倫照喊話

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面