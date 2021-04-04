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台鐵民營化兩派戰翻　網揭關鍵：你各位「台灣鯛」撐得住？

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵太魯閣號事故，讓網友的民營化討論再起。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，造成51人死亡、156人受傷，讓網友質疑台鐵對於工程包商管理過於鬆散，民營化討論再起，但是卻也有另一派反對台鐵民營化，讓兩種聲音戰翻。

原PO在PTT八卦板發文表示，日本將國家鐵路拆成七家JR鐵路公司，為的就是減少國有虧損和債務，但因爲台灣有鐵路公會如果轉民營勢必會衝擊基層員工權益，交通部管的業務實在太廣，很難有效分配資源改革台鐵，如果台鐵能像高鐵轉型民營，長遠來看是利大於弊，不曉得各位覺得如何？

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贊成的網友在推文中表示，「民營怎麼酬庸」、「肥貓會崩潰」「窮人跟死人 自己選一個當」、「客運開放民營化有比老台汽好很多阿」、「民營化，公司化會很快的把沒戰力的幹掉，激烈的清洗內部制，一切以戰力跟賺錢導向，但是公資不可能為0，會減到49%左右」。

反對的網友則表示，「不可能啦，公共運輸」、「所以民營化可以阻擋工程車掉下來？」、「各國鐵路都不賺錢 那就先要看哪些虧損是不必要的，然後做副業來養本業」、「民營就是要賺，廢站漲價你各位台灣鯛撐著住？」

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲有網友認為，台鐵民營化之後，很定會有很多小站廢站，只保留賺錢的大站。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

還有網友分析， 民營化會有3個方向，首先，小站縮減甚至廢站，東部幹線除了連假，平常根本沒人，甚至很多支線，更是不合成本，以北捷比喻，如果民營化這站大概拆掉，蓋成「鐵路景觀第一排」。

其次，票價大幅上漲，尤其連續假期，每到連續假期，台鐵往往一票難求，根據供需法則連假期間肯定會漲價，尤其東部票價跟西部票價肯定不一樣。

若是出現意外究責，現在的台鐵因為有政府保障，但是民營化之後，出問題就是按照標準給錢， 而標準就是反應在票價上，「你不會看到有人出來說要負責」。

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