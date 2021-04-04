清明應景美食油又甜　營養師教你DIY健康潤餅

▲清明美食熱量偏高，埔榮提醒民眾注意。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

每年清明節前一至二天，是所謂「寒食節」，民俗上會吃冷食來應景；臺中榮總埔里分院提醒民眾，草仔粿、紅龜粿1塊熱量就超過1碗白飯，潤餅內餡高油高糖、熱量等於半個便當，如果不注意份量和內餡，容易掉進紅燈飲食陷阱，影響身體健康。

埔榮日前舉辦「清明美食健康吃」和「手做健康捲」的活動，埔榮營養科主任陳瓊瑩指出，民眾常拿草仔粿、紅龜粿當成兩餐間的點心，但其屬高油脂高熱量食物，如以一塊120克計算，熱量超過360卡，比滿滿一碗白米飯還高；從食材上而言，粿皮由糯米、糖、油製成，糯米屬於支鏈澱粉，黏性較強、不易消化。

▲一個潤餅熱量相當於半個便當。（圖／台中榮總埔里分院提供）

陳瓊瑩提醒，吞嚥、消化能力不佳或有三高（高血壓、糖尿病、高血脂）者，切忌大量食用草仔粿、紅龜粿，以避免熱量過多、消化不良和血糖上升的風險；餐前吃粿，可取代下一頓正餐的主食，或分成數塊與他人分享。

潤餅內餡以炒過的蔬菜為主，再添加紅槽肉、肥肉、加工製品香腸、油麵，以及花生粉與糖粉等餡料，高油又高糖，吃一個等於吃進半個便當；陳瓊瑩指出，得慢跑2小時才能消耗掉。

▲清明美食熱量偏高，埔榮提醒民眾注意。（圖／台中榮總埔里分院提供）

陳瓊瑩建議，清明時節與家人團聚、慎終追遠時，可以一同DIY健康潤餅，製作訣竅如下：一、餅皮挑選富含膳食纖維的全麥餅皮；二、蔬菜多選擇低GI（升糖指數）的高麗菜、豆芽菜、木耳、紅蘿蔔，以清蒸或川燙代替油炒；三、選擇瘦肉、雞胸肉、蛋絲或豆干絲；四、以新鮮無調味堅果壓碎，加上黑芝麻粉來取代花生糖粉。如此潤餅不失美味，也符合高纖、高鈣的飲食原則。



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