LIVE／新增行程　蔡英文赴花蓮殯儀館致哀

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408次出軌釀台灣40年來最慘火車事故，總統蔡英文3日除到花蓮慰問傷患及其家屬外，稍早新增行程，赴花蓮殯儀館致哀。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲蔡英文赴國軍花蓮總醫院探視傷患並發表談話。（圖／記者宋良義攝）

根據原先總統府規劃，蔡英文3日9時10分抵達國軍花蓮總醫院探視台鐵太魯閣列車事故傷患，並陸續至花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院向傷者探視致意。不過，稍早蔡英文新增行程，赴花蓮殯儀館致哀。

蔡英文3日在國軍花蓮總醫院致詞時表示，事故後第一時間成立應變中心跟前進指揮中所，各方努力之下，全力搜救，現在搶修進行中。這這起令人痛心事故，造成重大傷亡，今天來到花蓮，就是探視傷者、慰問罹難者家屬。

「我要向罹難者家屬表達哀悼之意，我們一定會持續協助處理後後事。」蔡英文指出，目前各醫院持續救治傷者，會給傷者最好的照顧，至於罹難、受傷外籍人士，外交部已跟相關駐台代表機構聯絡，也會繼續提供協助。

蔡英文表示，昨天事故後，我方接獲各國政府慰問，也有許多國際友人關心，她要感謝國際社會對台灣的關心。

蔡英文也說，她也要謝謝所有參與救難的人員，政府看到民眾禮讓救護救災車輛，還有企業、民間團體，民眾熱心提供物資協助，展現台灣熱心良善一面。

蔡英文強調，後續有很多工作要做，政府一定會全力妥善處理，讓罹難者家屬、傷患都可得到政府最大協助，沒有後顧之憂；相關部會也都全力投入救災，把事故災害降到最低，讓逝者安息、傷者可以很快康復。