LIVE／太魯閣號出軌「40年最慘」　蔡英文赴花蓮國軍醫院探視傷患

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408次2日上午行經花蓮秀林鄉清水隧道時，疑遭滑落邊坡的工程車撞擊而出軌，目前已知釀50死、175人輕重傷，是40年來最嚴重的火車交通事故。對此，總統蔡英文3日上午赴花蓮國軍總醫院探視傷患。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲蔡英文2日晚間視察「台鐵災害應變中心」。（圖／記者張榮恩攝）

根據總統府規劃，蔡英文3日9時10分抵達國軍花蓮總醫院探視台鐵太魯閣列車事故傷患，並將陸續至花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院向傷者探視致意。

在事故發生當晚，蔡英文在衛福部長陳時中陪同下，赴台鐵災害應變中心視察。她表示，上午接獲通報後，就跟行政院長蘇貞昌進行討論，指示相關單位積極應變。

蔡英文指示，第一，持續盡全力搶救，事故發生後第一時間就成立一級災害應變中心跟前進指揮所，統整所有的搶救事務；第二，全力協助死傷者的家屬；第三，相關單位在最短時間內調度、搶修交通，交通部要積極因應，透過各種方式協助接駁旅客，搶修鐵道；第四，要求運安會進行事故調查，完整釐清事故原因後會向各界公開說明。

太魯閣號2日上午意外發生後，雙北地區及基隆消防人員都出動前往救援，國軍也派員到現場就助，陸軍第二作戰區晚間表示，截至昨天下午4時，國軍共計派遣官兵119員、車輛機具計10類17輛趕往現場協助執行救援任務，並且視現場救援需求，持續增派兵力及裝備馳援。