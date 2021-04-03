活人被祭祀、百姓變烈士　陸網祭拚刷豪車、金童玉女

▲ 大陸網路祭祀亂象 。（圖／翻攝 新華網）

記者任以芳／綜合報導

疫情爆發後，大陸提倡網路掃墓減少人流移動的感染風險，沒想到造成殯葬業者牟利發財亂象。有為張姓網友（化名）投訴自己還活著，出現在某個「網頁墓碑」上，不但有自己的照片、真實姓名、底下還有供品，回憶起來頭皮都發麻。

《觀察者》報導指出，從特定網站按照提示，輸入逝者姓名、生平介紹、手機號碼等資訊，就能建立個人紀念館，館內立刻生成帶有相關姓名的墓碑，下方還有獻花、留言等選項。結果有人惡搞張姓網友，在網路祭祀平台幫他「假死」建了一塊網墓，經張姓網友多次聯繫網站這個網墓才被刪除。

▲ 大陸網路祭祀手機號就可申請，還可創建紀念館 。（圖／翻攝 天堂紀念網）

實際上大陸網站搜尋關鍵字「祭祀」、「網祭」，馬上出現多個網祭平台。大部分的網路祭祀平台幾乎不用審核，只要一個手機號快速註冊，建館資訊隨意填寫。一家網路祭祀平台的客服人員表示，「在該網站建立紀念館並不需要提供被紀念人的相關證明材料，只要不是名人就行。」

除了亂設立網路假墓碑，大陸網路祭祀平台還有「烈士紀念館」，裡面都是一般老百姓、虛構的電視劇角色，也有真正的偉人、烈士同入紀念清單。對此亂象，網站客服回應稱，「創建烈士館不需要提供烈士身份證明，只需要把資訊填寫完整即可。」

▲ 網路祭祀供品成為吸金管道 。（圖／翻攝 新華網）

現實中供奉的各類祭品在這裡一樣也不少，虛擬的供品香、蠟燭、鮮花、火供、鞭炮等一應俱全，一輛「豪華轎車」88元（單位：人民幣，同下），一個包含「專屬音樂」、「專屬紀念皮膚」等功能的「至尊紀念館」一年收費588元，10年收費1888元，換算約台幣9千。

報導調查發現，現實中的攀比和奢靡風氣也在一些平台的收費服務，標價豪華汽車、私人飛機、高級別墅、名牌手錶等。 祭祀用品如金童、玉女等虛擬人物也被標好價格，可購買用作祭祀。還有「香火」排行榜，祭拜品越多，紀念館排名越高。

對此亂象，天津社科院社會學研究所所長張寶義說，「網站缺乏有效審核導致種種亂象，其根源在於法規缺位。」

據瞭解，目前大陸現行管理殯葬的法規檔是《殯葬管理條例（2012年修正本）》。 2018年9月，民政部網站公佈《殯葬管理條例（修訂草案徵求意見稿）》，但均沒有涉及網路祭祀的內容。只能讓業者惡搞斂財。