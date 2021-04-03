　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

活人被祭祀、百姓變烈士　陸網祭拚刷豪車、金童玉女

▲▼ 大陸網路祭祀 。（圖／翻攝 天堂紀念網、新華網）

▲ 大陸網路祭祀亂象  。（圖／翻攝 新華網）

記者任以芳／綜合報導

疫情爆發後，大陸提倡網路掃墓減少人流移動的感染風險，沒想到造成殯葬業者牟利發財亂象。有為張姓網友（化名）投訴自己還活著，出現在某個「網頁墓碑」上，不但有自己的照片、真實姓名、底下還有供品，回憶起來頭皮都發麻。

《觀察者》報導指出，從特定網站按照提示，輸入逝者姓名、生平介紹、手機號碼等資訊，就能建立個人紀念館，館內立刻生成帶有相關姓名的墓碑，下方還有獻花、留言等選項。結果有人惡搞張姓網友，在網路祭祀平台幫他「假死」建了一塊網墓，經張姓網友多次聯繫網站這個網墓才被刪除。

▲▼ 大陸網路祭祀 。（圖／翻攝 天堂紀念網、新華網）

▲ 大陸網路祭祀手機號就可申請，還可創建紀念館  。（圖／翻攝 天堂紀念網）

實際上大陸網站搜尋關鍵字「祭祀」、「網祭」，馬上出現多個網祭平台。大部分的網路祭祀平台幾乎不用審核，只要一個手機號快速註冊，建館資訊隨意填寫。一家網路祭祀平台的客服人員表示，「在該網站建立紀念館並不需要提供被紀念人的相關證明材料，只要不是名人就行。」

除了亂設立網路假墓碑，大陸網路祭祀平台還有「烈士紀念館」，裡面都是一般老百姓、虛構的電視劇角色，也有真正的偉人、烈士同入紀念清單。對此亂象，網站客服回應稱，「創建烈士館不需要提供烈士身份證明，只需要把資訊填寫完整即可。」

▲▼ 大陸網路祭祀 。（圖／翻攝 天堂紀念網、新華網）

▲ 網路祭祀供品成為吸金管道 。（圖／翻攝 新華網）

現實中供奉的各類祭品在這裡一樣也不少，虛擬的供品香、蠟燭、鮮花、火供、鞭炮等一應俱全，一輛「豪華轎車」88元（單位：人民幣，同下），一個包含「專屬音樂」、「專屬紀念皮膚」等功能的「至尊紀念館」一年收費588元，10年收費1888元，換算約台幣9千。

報導調查發現，現實中的攀比和奢靡風氣也在一些平台的收費服務，標價豪華汽車、私人飛機、高級別墅、名牌手錶等。 祭祀用品如金童、玉女等虛擬人物也被標好價格，可購買用作祭祀。還有「香火」排行榜，祭拜品越多，紀念館排名越高。

對此亂象，天津社科院社會學研究所所長張寶義說，「網站缺乏有效審核導致種種亂象，其根源在於法規缺位。」

據瞭解，目前大陸現行管理殯葬的法規檔是《殯葬管理條例（2012年修正本）》。 2018年9月，民政部網站公佈《殯葬管理條例（修訂草案徵求意見稿）》，但均沒有涉及網路祭祀的內容。只能讓業者惡搞斂財。

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南邊境連3日新增本土確診　陸衛健委：病毒可能是從緬甸傳入

談港選新制　林鄭月娥：不是一言堂也不是清一色批評

太魯閣出軌　胡錫進：實屬不該「希望台灣當局反省」

「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕　綁匪互問誰出賣的？

快訊／習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者　對事故「高度關切」

小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文

活人被祭祀、百姓變烈士　陸網祭拚刷豪車、金童玉女

港選制新增界別　「在陸港人」有機會參與團體代表　

王毅對緬甸局勢提出「三個支持」　並主張應做到「三個避免」

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

亞裔老兵被說「長得不夠美國人」　掀上衣露傷疤質問：夠不夠愛國

雲南邊境連3日新增本土確診　陸衛健委：病毒可能是從緬甸傳入

談港選新制　林鄭月娥：不是一言堂也不是清一色批評

太魯閣出軌　胡錫進：實屬不該「希望台灣當局反省」

「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕　綁匪互問誰出賣的？

快訊／習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者　對事故「高度關切」

小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文

活人被祭祀、百姓變烈士　陸網祭拚刷豪車、金童玉女

港選制新增界別　「在陸港人」有機會參與團體代表　

王毅對緬甸局勢提出「三個支持」　並主張應做到「三個避免」

協助太魯閣號事故　攻城獅球員、隊職員自發性捐出薪資共50萬

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

春天氣喘、高血壓機率增！「喝芹菜汁、涼拌菠菜」3大神招舒緩

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

馮俊凱感染B流開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

蔡其昌與中職共同捐款100萬　替太魯閣號出軌加油集氣

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

大陸熱門新聞

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

酒吧中被17歲男搭訕！女大生拒絕身體被捅穿亡

三寶撞破牆！網見沒鋼筋嗆「豆腐渣工程」

習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

新冠醫療廢棄物去哪　北京直擊

小鮮肉棄高薪加入解放軍！被起底賣色情片

H&M再爆「問題中國地圖」　遭陸約談

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

和老闆發生關係　她醒來看包養金變冥紙崩潰

清明怪談「網墓有我名？」

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

男劈腿20女　一年狂撈3900萬

非洲獅變金毛犬？　家長：毀三觀

更多熱門

相關新聞

LIVE／新增行程　蔡英文赴花蓮殯儀館致哀

LIVE／新增行程　蔡英文赴花蓮殯儀館致哀

台鐵太魯閣號408次出軌釀台灣40年來最慘火車事故，總統蔡英文3日除到花蓮慰問傷患及其家屬外，稍早新增行程，赴花蓮殯儀館致哀。《ETtoday新聞雲》全程直播。

LIVE／蔡英文赴花蓮國軍醫院探視傷患

LIVE／蔡英文赴花蓮國軍醫院探視傷患

F-5失事、太魯閣號50死　孫大千：無能廢物政府

F-5失事、太魯閣號50死　孫大千：無能廢物政府

太魯閣出軌1法籍人士喪命　外交部：已聯繫法在台協會

太魯閣出軌1法籍人士喪命　外交部：已聯繫法在台協會

太魯閣號事故釀48死　柯P致電徐榛蔚表達慰問

太魯閣號事故釀48死　柯P致電徐榛蔚表達慰問

關鍵字：

清明網祭墓碑烈士紀念館

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面