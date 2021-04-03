F-5失事隔周太魯閣號50死　孫大千：無能廢物政府「台人自求多福」

▲孫大千砲轟蔡政府無能廢物。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408次2日上午行經花蓮秀林鄉清水隧道時，疑遭滑落邊坡的工程車撞擊而出軌，目前已知釀50死、逾百人輕重傷，是40年來最嚴重的火車交通事故。對此，國民黨政策會副執行長孫大千3日在臉書砲轟，既沒有超前部署，又做不到亡羊補牢，導致同樣的悲劇一再重複發生，「有這種無能廢物政府，台灣人民只能自求多福」。

孫大千認為，如果在2018年10月普悠瑪事件發生後，交通部就編列預算，投入經費，全面改善東部鐵道的安全設施，一方面在鐵道兩側興建安全圍籬，另一方面在鐵道沿線遍設監視系統，那麼此次太魯閣號的悲劇也許可以避免。

孫大千還提到，如果在去年底F-5E戰機意外發生後，國防部立刻編列預算，全面更換彈射椅系統，「那麼，今年我們可以避免再度折損兩位優秀的年輕飛行員」。

孫大千批評，蔡政府願意花8800億做前瞻計劃，花4000億向美國進行凱子軍購，花200億幫巴拉圭疫苗採購買單，卻不願意編列些微的預算來強化東部鐵道的安全系統，以及汰換F-5E戰機的彈射椅。「請蔡英文總統給全民一個交代！」

▼孫大千臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien，點圖可放大）