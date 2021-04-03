疑站票釀嚴重傷亡！台鐵稱「站著當然會跌倒」：若有關聯會檢討

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌意外，外界質疑，太魯閣號開放120名站票，恐怕對於傷亡影響很大。交通部表示，由於站票沒有紀錄，無法掌握旅客身份或人在哪一個車廂，待台鐵局確認後，若開放站票與傷亡嚴重有直接關聯的話，就有必要進行檢討。

▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外。（圖／蕭可正攝）

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交通部次長王國材表示，目前台鐵局長由交通部次長祁文中代理，遲遲未找新的局長，是因為交通部長林佳龍要審慎地找一個適合的局長，接續進行改革計畫。

針對外界質疑站票影響傷亡一事，王國材表示，太魯閣號的座位共376位，過去沒有站票，是因為花東一票難求，才會每列車開放120名站票、每車廂平均可站15人，但由於購買站票者的身份難以確認，也無法掌握旅客站在哪個車廂，因此較難確認死者身份。台鐵局將會進一步了解，開放站票與傷亡是否有關連，若真的有，就有必要檢討站票開放。

台鐵局副局長杜微表示，台鐵局將以傷亡統計，搭配站票發售情形，比對確認兩者關聯，由於列車以130公里車速高速行駛，發生撞擊時，站著的旅客當然會跌倒，因此台鐵局會考慮以後要限制站票的規定。

關於列車實名制發售，杜微表示，408次列車是開放東部旅客優先購票，開賣三天後若有剩餘車票，就會開放給一般旅客訂票，因此該台列車並非完全都是實名制，也不是都是東部旅客。

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