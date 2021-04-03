出軌列車第6車廂「還有半具遺體」　台鐵：44名死者身份已確認

▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外。（圖／蕭可正攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部表示，目前意外累計50死、178傷，其中已確認44名死者身份。消防署吳亮雲秘書表示，根據現場同仁回報，第三節、第六節車廂都可能還有罹難者遺體，在拖出車廂後，經目視發現第六節車廂仍有半具遺體，搶修人員將儘速將遺體移出。

目前統計意外釀成50死、178傷，其中已確認44名死者身份，另外有6名罹難者無法確認身分，因為在現場沒有找到可以辨識的證件、資料或者家屬尚未出面指認，還需要進行DNA比對。交通部次長王國材表示，今早已將列車1、2節車廂脫出，持續針對軌道修復，接著會再脫出第3節車廂，再進行通車搶修作業。

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408次太魯閣號昨日行經花蓮大清水隧道時，因邊坡突然滑下一部工程車，閃避不及撞上後衝進隧道，造成嚴重死傷，目前累計已有50人罹難，是近半世紀以來最嚴重的鐵路傷亡事故。

▲台鐵說明408次太魯閣號出軌事件記者會。（圖／記者張榮恩攝）

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