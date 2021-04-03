釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

▲太魯閣釀50死，工程負責人李義祥獲50萬交保後翻牆爬回住家，強調自己有拉手煞車。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日驚傳重大事故，一輛自邊坡滑落的工程車撞進鐵軌中，造成列車出軌，釀成51死、178人輕重傷的意外，該肇事車輛所屬的義祥工業社負責人李義祥經複訊後3日下午裁定50萬元交保，並在5名法警的保護下以腰包遮臉，快步走出花蓮地檢署，面對媒體追問他只強調自己有拉手煞車，其他問題則一概不回，而檢方不服法院裁定，也在下午3點半提出抗告。

李義祥走出花蓮地檢署後，嘴裡呢喃著「對不起」，並快步走上友人的賓士C300轎車離開現場，面對記者追問，李義祥只是強調「我有拉手剎車」後，便不再回應。而《ETtoday新聞雲》記者一路跟著李義祥友人座車，好友載著他返回住處，期間還故弄玄虛，路過家門2次都未停下，直到第3次才終於下車進門。但李一下車後隨即被大批媒體包圍，最後竟不走大門，選擇狼狽翻牆爬回住家。

▲▼太魯閣50死，李義祥交保現身翻牆回家，強調自己有拉手煞車。（圖／記者黃彥傑攝）



▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）