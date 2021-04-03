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太魯閣出軌50死！傳內部定調「責任導向監造」降低台鐵負評

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲408次太魯閣號出軌第二天，台鐵局進行事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者嚴云岑、李宜秦／台北報導

太魯閣號408次列車遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌慘奪50人命，據傳出台鐵已於內部定調，要將責任推給承包商和監造商。對此，台鐵局回應了。

台鐵局今早召開說明記者會，交通部次長王國材表示，目前找不到監視裝置，根據調查，昨日09:13有一班往花蓮的204次自強號通過，到了09:28 408次太魯閣通過時發生意外，因此這15分是最關鍵的時間點。

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目前統計意外釀成50死、178傷，其中已確認44名死者身份。王國材表示，今早已將列車1、2節車廂脫出，持續針對軌道修復，接著會再脫出第3節車廂，再進行通車搶修作業。

不過現在有台鐵內部對話流出，某科長提議「不只向施工承商求償，監造也要，工地安全監造要負最大責任，建議責任導向監造，降低本局負評」。對此，台鐵局回應，不會逃避該有的責任，目前正在釐清台鐵、施工商、監造商的責任，台鐵局會秉持實事求是的精神，不會刻意帶風向逃避。台鐵局副局長杜微也表示，台鐵局除了對廠商咎責，對於本身該負責任都會承擔。

台鐵局也強調，現階段全體同仁以搶救、搶修、搶通以及傷亡旅客與家屬的協助、撫慰、照護為優先全力投入，事故調查則全力配合運安會調查作業。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼台鐵局進行事故列車移除作業作業。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

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