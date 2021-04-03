合約有規定要設防護！「出軌地沒圍籬」台鐵得查是否違約

▲太魯閣發生出軌意外。（圖／消防署指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生重大出軌事故，意外造成50死，肇因事故為工程車滑下釀禍，國家運輸安全調查委員會質疑，便道應設立圍籬，避免車輛滑落。台鐵局表示，將對相關廠商求償，另合約內都有規定需有圍籬與安全防護措施，至於現場沒有圍籬是否符合合約規範，則仍須確認。

台鐵副局長杜微表示，事故地點周邊是在進行邊坡，原先計劃在連假期間，停止沿線一千公尺的施工，然而卻仍發生憾事，對於入侵的地點正在盤查，若沒有達到標準不會允許復工。

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杜微表示，據了解，該工程原訂1月完成，但受程序影響有延宕情形，約到5月才可完工，延宕程序仍在辦理中。至於工程車司機李義祥過去也有矇騙作為，台鐵局將會深入查明。

杜微表示，若台鐵局其他路線還有聯合大地負責監造，將會積極審視，確認萬無一失後才會進行施工。而在合約內其實都有規定圍籬與安全防護措施，至於事故地點沒有圍籬，是否合乎合約範疇，台鐵局會進行了解，運安會也正在調查中。

▲交通部上午在台鐵召開記者會說明。（圖／記者張榮恩攝）

▲運安會質疑，出軌地點是否應設置圍籬。（圖／記者湯興漢攝）

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