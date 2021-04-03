丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

記者黃宥寧／綜合報導

花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口搭上死亡列車，就讀國體大一雙兒女及丈夫不幸罹難，僅剩鍾惠美獨活。3日下午家屬招魂，鍾惠美一家也跟著回到現場旁，但因全家篤信基督教，僅由牧師在場主持禱告，並祈求天父帶領，讓罹難的3至親平靜安祥回歸主的懷抱，但坐在輪椅上的鍾惠美仍淚崩哭喊「回家了」，場面哀戚。

▲一家四口僅鍾惠美獨活，下午她帶傷坐在輪椅，隨著招魂家屬搭車回到現場旁，牧師主持哀悼儀式後，她也不禁哭喊「回家了」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

太魯閣號事發時車上有496人，包括坐票372人、站票120人、乘務人員3人、清潔人員1人，截至3日上午10時30分止，整起事故已造成51人死亡，178人受傷送醫。

▼鍾惠美一家因信仰為基督教由牧師主持禱告，高齡91歲鍾父也陪伴在旁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

信仰基督教的國體兄妹一家人，下午也來到事發地。家屬難掩悲傷淚水，由牧師引領主持「人生過程當中，慢慢學會看見一個非常重要的真理，就是永生就是永恆...因為恩翔、恩昀是天父的兒女，我們聚集在這是為了安慰他們的家人。」鍾惠美坐在輪椅上，淚水不斷落下，最後仍喊著「回家了」讓人看了相當不捨。

▼ 鍾惠美由親友扶到現場，淚眼望著奪走她3最愛的傷心地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於基督教對於死亡也比較不忌諱，並認為靈魂會回到天上，安息在主的懷抱裡，凡事都是上帝安排的美好旨意，更相信未來都能在天上相見且永遠同在。鍾惠美仍難掩悲痛，在親友攙扶下看著奪走她3名至親的事故地，她望著海的方向不發一語，場面令人鼻酸。

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