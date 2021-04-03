北迴列車今日誤點「半小時起跳」！台鐵湧6千張退票潮　副局長道歉

▲408次太魯閣號出軌事件，台鐵召開記者會說明。（圖／記者張榮恩攝）

記者謝承恩／台北報導

台鐵408車次太魯閣號於4月2日上午在花蓮大清水隧道發生出軌事故，造成50死，多人受傷，歸因於包商的工程車於施工時於邊坡滑落，造成列車高速撞上。目前又正值清明連假疏運期間，北迴線多班列車誤點30~60分鐘，六天內民眾退票6千多張。

清明連假才剛開始，就發生嚴重出軌事故，連帶影響多班列車誤點。今（3）台鐵召開記者會說明，清明節疏運的運量沒有太大調幅，清明疏運退票部分截至昨天為止，一共在疏運期間六天退了6千多張，但是對於整個疏運來說，沒有降低很多。

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至於運轉情形，昨（2）日列車經過北迴線區段的車因故延誤，每班車至少誤點70~90分鐘左右，另外現場有加強防護措施，預計今（3）日列車延誤情形會有所改善，目前經過北迴線的列車，約延遲30~60分鐘。

▲對於軌道入侵地點進行全面盤查，並停止沿線一切施工。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵局表示，因應災害事故，受影響的乘客出門前，可以查詢列車運行情形，若對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡；定期票旅客可延長使用1天。

台鐵局副局長杜微指出，台鐵入侵防範措施從昨（2）日開始全面清查，清明疏運期間，將停止所有沿線一切工程施工，「今天這意外我們真的非常遺憾，對於軌道入侵可的能地點，已經有在做盤查，在復工時沒達到標準，就不會復工！」

他表示，交通部長林佳龍昨日於事件發生後，就到現場指揮至晚間11點多，今早7點又到事故現場通話，指示民航局在花東航班上，能針對台北及花蓮、台東的往返飛機增加班次跟座位數，另外也會跟蔡總統到各醫院慰問傷者。

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